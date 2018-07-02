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В конце концов Тайсон Фьюри вернётся на вершину — Рикки Хэттон
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В конце концов Тайсон Фьюри вернётся на вершину — Рикки Хэттон 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в двух категориях Рикки Хэттон уверен, что его супертяжёлый соотечественник и товарищ Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО) сможет вернуть оптимальные кондиции, которые, в свою очередь, позволят тому вновь занять место на чемпионском троне.
Напомним, что 9 июня Фьюри вышел в ринг впервые с ноября 2015 года и невзрачно победил албанца Сефера Сефери, отказавшегося от продолжения боя в перерыве между раундами.
«Тайсону нужно ещё несколько боёв на ТВ, в которых он сможет вернуть себе уверенность, — приводит слова Рикки The Daily Star. — Из того, что я видел (в его исполнении) в своём зале, думаю, он в конце концов вернётся на вершину. У него было много проблем, он не выступал два с половиной года, на протяжении которых сражался с внутренними демонами. Не думаю, что мы должны сразу же ожидать от него фейерверков, а впереди его ждут всё более тяжёлые тесты».
«Ему нужно вернуть оптимальный вес, а также постоянно нагружать себя ментально, — считает Хэттон. — Не волнуйтесь насчёт его последнего выступления. Первый бой после всего, через что ему пришлось пройти, не имел никаких шансов стать классикой».
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