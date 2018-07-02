Как дрались только русские мужики

Традиционным русским боевым искусством являлся кулачный бой. То, что человеку непосвященному со стороны могло показаться обычным мордобитием, было настоящим мастерством со своими премудростями и у англичан называлось Russian fist fight. Кулачный бой упоминается во многих исторических свидетельствах.

Кулачный бой в Средние века

Впервые кулачные бои упоминаются в величайшем памятнике Древней Руси «Повести временных лет». Автор, будучи человеком образованным и православным, критикует это грубое «языческое» действо. Несмотря на такой неодобрительный отзыв о кулачных боях, именно он указал, что это древний «поганский» (языческий) обычай. Покровителем единоборства русичи считали Перуна.

Проводились кулачные бои по большим праздникам: на Масленицу или после Рождества до Святой Троицы. Древнейшим видом кулачного боя является так называемая «сцеплялка-свалка», или «сцепнойбой». Этот вид единоборства — своеобразная разновидность панкратиона, только в русской интерпретации. Бойцы выходили друг против друга целыми группами. Стоять приходилось против каждого конкретного противника и против всех сразу.

Более распространенным видом боя являлась «стенка на стенку», когда противники выходили двумя рядами и каждый участник защищал себя и своих побратимов. У «стенки» обязательно был вожак, который громкими выкриками вдохновлял и направлял бойцов своей группы.

Правила русского кулачного боя Сражаться можно было только голыми руками. Удары наносились костяшками пальцев (назывался такой удар «укол орудием»), ребром согнутой в кулак ладони («рубящий удар») или тыльной стороной основных фаланг («обухом»). Разрешено было бить только в корпус и голову. Запрещены были удары в пах и ноги. Также нельзя было бить поверженного на землю противника. Отсюда пословица «Лежачего не бьют». Также запрещалось нападать на противника, у которого открылось сильное кровотечение

Обычно бойцы стремились нанести удар в голову, под ребра или в солнечное сплетение. Такая тактика позволяла быстро вывести противника из строя. Категорически запрещено было любое оружие (на то он и кулачный бой). За нарушение правил судьи, зрители или сами участники могли сурово наказать нечестного бойца.

Несмотря на то, что сражались на Руси голыми руками, травмы были очень серьезными, а схватки — исключительно зрелищными. Случались и летальные исходы. Народ обожал кулачные бои и удовольствием за ними наблюдал, громкими криками подзадоривая бойцов. Победители боев пользовались огромным почетом.

Дальнейшая история кулачных боев

После принятия христианства на Руси началась усиленная борьба с этим языческим и «богомерзким» обычаем. Начало было положено в 1274 году на соборе во Владимире. На нем митрополит Кирилл постановил предавать анафеме участников кулачных боев. Дошло до того, что убитых в схватках запретили отпевать и хоронить по церковному канону. Такие резкие меры возымели свое действие: в XVI веке бои не проводились вообще.

Через некоторое время эта традиция опять стала возрождаться, поэтому в XVII веке князь Михаил Федорович постановил подвергать участников таких игрищ судебному преследованию. Ослушавшихся нещадно били кнутом и навечно ссылали «в Украйные городы».

Возрождение русского кулачного боя пришлось на царствование Петра I. Царь очень любил эту потеху, которая показывала удаль русского народа. Екатерина II тоже была ярой поклонницей кулачных боев. Её фаворит, граф Орлов, частенько участвовал в таких состязаниях и слыл отличным бойцом. В 1832-ом «вредные языческие забавы» были опять запрещены указом Николая I. После революции кулачные бои были полностью искоренены как позорный пережиток царского режима.