С миру по нитке: возвращение Федосова, Хелениус проведёт реванш с белорусом

— По сообщению Asian News, 25 августа в США соперником чемпиона мира по версии WBO в весе до 55,3 кг Айзека Догбо (19-0, 13 КО) из Ганы станет японец Хиденори Отаке (31-2-3, 14 КО). Боксёр из Японии предпримет вторую попытку покорить чемпионский титул — в ноябре 2014 года Отаке уступил единогласным судейским решением британцу Скотту Куиггу (34-2-2, 25 КО).

— Промоутер американского супертяжа (свыше 90,7 кг) Джаррелла Миллера (21-0-1, 18 КО) Дмитрий Салита (Salita Promotions) подтвердил, что они готовы драться в элиминаторном поединке по версии IBF против Кубрата Пулева (25-1, 13 КО) из Болгарии только на территории США. В IBF сообщают, что если Миллер подтвердит отказ от элиминатора, то драться в отборочном поединке с Пулевым предложат следующему доступному в рейтинге IBF бойцу. Предположительно, им станет британец Хьюи Фьюри (21-1, 11 КО). Действующим чемпионом IBF, а также WBA Super и WBO является Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) из Великобритании.

— Австралийский воин ринга, боец первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Леонардо Заппавинья (37-4, 27 КО), уступивший досрочно в последний день июня в кровавой драке американскому проспекту Алексу Сауседо (28-0, 18 КО), объявил о завершении карьеры.

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— Российский супертяж Андрей Федосов (30-3, 25 КО) закрыл двухлетнее отсутствие в ринге победой в первом раунде над джорнименом из Мексики Франсиско Мирелесом (19-14, 5 КО). По данным ESPN, двухлетнее отсутствие Федосова произошло по причине разногласий с менеджером. Федосов в 2015 году стал победителем популярного турнира Boxcino, но с тех пор провёл всего один поединок — в 2016 году досрочно бит мексиканец Марио Эредиа (16-6-1, 13 КО).

— По сообщению BoxingScene, некогда грозный супертяж из Финляндии Роберт Хелениус (26-2, 16 КО) 11 августа в Савонлинне (Финляндия) проведёт реванш с белорусским джорнименом Юрием Быховцевым (10-16-3, 5 КО) — в марте 2018 года в Раквере (Эстония) финскому боксёру подарили более чем спорную победу решением большинства судей.

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