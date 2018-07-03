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Официально: в Суперсерию–2 попадёт победитель боя Риджиса Прогрейса и Веласко
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Официально: в Суперсерию–2 попадёт победитель боя Риджиса Прогрейса и Веласко 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Победитель поединка между американским «временным» чемпионом мира по версии WBC в суперлёгком весе Риджисом Прогрейсом (21-0, 18 КО) и его аргентинским претендентом Хуаном Хосе Веласко (20-0, 12 КО) попадёт в сетку розыгрыша второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии. Об этом сообщила пресс-служба WBSS. Встреча состоится 14 июля на ринге Lakefront Arenа в родном для фаворита Новом Орлеане, штат Луизиана. Для Прогрейса это будет первый бой после завоевания полутитула в марте, когда он за пару раундов снёс Джулиуса Индонго. Что касается Веласко, то ни с кем подобного уровня он ещё не боксировал.
Напомним, бои Суперсерии–2 пройдут в трёх весовых категориях, две из которых с частичным составом уже объявили: Легчайший вес (до 53,5 кг) — Райан Барнетт (19-0, 9 КО), чемпион WBA — Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF — Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO — Джейсон Молони (17-0, 14 КО), претендент по IBF Суперлёгкий вес (до 63,5 кг) — Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA — Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC — Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF — Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF — Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО), претендент по WBA — Хуан Хосе Веласко (20-0, 12 КО) или Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО), «временный» чемпион WBC Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
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