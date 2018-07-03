Официально: в Суперсерию–2 попадёт победитель боя Риджиса Прогрейса и Веласко

Победитель поединка между американским «временным» чемпионом мира по версии WBC в суперлёгком весе Риджисом Прогрейсом (21-0, 18 КО) и его аргентинским претендентом Хуаном Хосе Веласко (20-0, 12 КО) попадёт в сетку розыгрыша второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии. Об этом сообщила пресс-служба WBSS. Встреча состоится 14 июля на ринге Lakefront Arenа в родном для фаворита Новом Орлеане, штат Луизиана. Для Прогрейса это будет первый бой после завоевания полутитула в марте, когда он за пару раундов снёс Джулиуса Индонго. Что касается Веласко, то ни с кем подобного уровня он ещё не боксировал.