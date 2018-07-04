О чём говорили Геннадий Головкин и Сауль Альварес на пресс-конференции: цитаты

Как и было обещано ранее, чемпион WBC/WBA Super в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) и его антагонист из Мексики, претендент Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) не желают видеть друг друга до боя, который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Вчера Головкин и Альварес вместе со своей командой (тренерами, промоутерами, менеджерами) провели онлайн пресс-конференцию в Facebook. Головкин находился в Биг Беар (штат Калифорния, США), а Альварес в Гвадалахаре (Мексика).

Практически все обозреватели отметили серьёзный настрой Головкина — на чемпионском лице казахстанца отсутствовала традиционная лёгкая улыбка.

Альварес отказался отвечать на вопрос о проваленном в феврале допинг-тесте на кленбутерол: «Не вижу необходимости поднимать этот вопрос». А также высмеял мисматч-бой Головкина против американца Ванеса Мартиросяна (36-4-1, 21 КО): «А это разве был бой? Не заметил. Прекратите, нельзя подобное называть боем. Без оппонента боёв не бывает».

Мексиканец верит, что не потерял поддержку своих болельщиков: «Всегда были, есть и будут критиканы. Но намного больше тех, кто за меня искренне болеет. И я чувствую их любовь и поддержку». И, конечно же, обещает закрыть большой рот Головкина в реванше: «Толика уважения, которую я к нему ранее испытывал, исчезла после всего того мусора, который он наговорил обо мне. 15 сентября в ринге будут только он и я. Вот и поглядим, что произойдёт».

В свою очередь Головкин рассказал, как отреагировал на проваленные допинг-тесты Альвареса: «Я был разочарован. Все болельщики были разочарованы». И принялся оправдываться за мисматч-бой с Мартиросяном: «Болельщики хотели, чтобы я дрался. Почему мне отказываться от боя в настолько важный день (5 мая, Синко де Майо — национальный праздник в Мексике)».

Чемпион не согласился с промоутером Альвареса Оскаром Де Ла Хойя, который ранее утверждал, что все мексиканцы будут болеть за Альвареса: «Я не всегда согласен с тем, что говорит Де Ла Хойя. И я не верю в то, что все мексиканцы буду поддерживать Канело». И, конечно же, ответил на обещания Альвареса устроить лютый замес в реванше: «Чем больше покажет Альварес, тем интереснее получится бой».

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Напомним, в сентябре 2017 года также на арене T-Mobile в Лас-Вегасе Головкин и Альварес провели первый бой. Судьи разошлись во мнении, зафиксировав ничью раздельным решением.

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