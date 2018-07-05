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СМИ: Хосе Ускатеги — чемпион мира
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СМИ: Хосе Ускатеги — чемпион мира 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
После того, как британец Джеймс Дигейл (24-2-1, 14 КО) отказался от занимаемого титула чемпиона IBF в весе до 76,2 кг, в организации приняли решение повысить «временного» чемпиона венесуэльца Хосе Ускатеги (27-2, 23 КО) до звания полноценного обладателя титула, утверждает инсайдер из talkSPORT.
Напомним, Дигейл не скрывает, что близок к завершению карьеры и вместо требуемого от IBF боя с Ускатеги, предпочитает финансово выгодные поединки против одного из топовых соотечественников: чемпиона WBA Super Джорджа Гроувза (28-3, 20 КО), чемпиона WBO дивизионом ниже Билли Джо Сондерса (26-0, 12 КО), Каллума Смита (24-0, 17 КО) или Криса Юбэнка-мл. (26-2, 20 КО).
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Звание «временного» чемпиона мира Ускатеги отобрал в марте 2018 года у американца Андре Диррелла (26-3, 16 КО), остановив того досрочно и впоследствии вынудив завершить карьеру.
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