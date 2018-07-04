Альварес потерял уважение к Головкину

15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет встреча между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Последний продолжает подогревать к ней интерес, обещая одержать эффектную победу.
«За последние месяцы Геннадий обо мне сказал столько, что после всего услышанного я потерял уважение к Головкину. 15 сентября станет ясно, что из нас чего стоит — это выяснится, когда мы встретимся на ринге», — сказал Альварес в ходе пресс-конференции.