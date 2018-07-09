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Дэнни О'Коннор: тяжело оказаться неготовым к первому титульному бою в карьере
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Дэнни О'Коннор: тяжело оказаться неготовым к первому титульному бою в карьере 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Американский боксёр Дэнни О'Коннор обратился к болельщикам после инцидента в преддверии титульного боя в первом полусреднем весе с чемпионом WBC Хосе Карлосом Рамиресом. Напомним, что О'Коннор не мог уложиться в вес и едва не потерял сознание в ходе попыток согнать ещё один килограмм. Претендент был госпитализирован с почечной недостаточностью. «Тяжело очутиться в госпитале и оказаться неготовым к первому титульному бою в карьере. Я позволил мыслям о чемпионском поясе затмить размышления о моём здоровье. Нет ничего важнее состояния здоровья. Я прихожу в норму и хотел бы попросить о приватности. Спасибо фанатам за добрые пожелания и поддержку», — написал О'Коннор в своём «твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» спортсмена.
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