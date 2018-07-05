Инна Сагайдаковская: «В бою Гассиев-Усик нокаута не будет, шансы на победу равны»

Чемпионка мира по боксу WBC россиянка Инна Сагайдаковская дала прогноз на исход боя между соотечественником Муратом Гассиевым (26-0) и украинцем Александром Усиком (14-0) в финале Всемирной боксерской суперсерии, который состоится 21 июля.

— Это будет самый ожидаемый бой года, встреча двух хороших боксеров, — отметила Сагайдаковская. — Гассиев очень прибавил в технике, он — грамотный. Усик также очень техничный и подвижный. Нокаута не будет. Победитель будет определен по итогам 12-раундов по очкам. Даже не знаю, на кого поставить, повторюсь, что — это два очень хороших спортсмена. Шансы у обоих равны