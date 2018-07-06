Суперсерия: финал Гроувз−Смит состоится в сентябре, второй сезон без Хукера 

Один из организаторов популярного турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) промоутер из ФРГ Калле Зауэрлянд (Sauerland Event) сообщил о том, что финал в весовой категории до 76,2 кг между британцами Каллумом Смитом (24-0, 17 КО) и Джорджем Гроузвом (28-3, 20 КО) состоится в сентябре. Организатор удивил сообщением, что скорее всего бой пройдёт не на территории Великобритании.
Как и предполагалось, полуфиналист Крис Юбэнк-мл. (26-2, 20 КО), также представляющий Британию, будет запасным бойцом и (если никаких непредвиденных ситуаций не возникнет) выступит в андеркарде финала.
Также промоутер намекнул на окончательный состав участников второго сезона турнира в лимите веса до 63,5 кг. Зауэрлянд сообщил о том, что ведёт переговоры с «боксёром из Великобритании».
Возможно, это значит, что во втором сезоне не выступит чемпион WBO из США Морис Хукер (24-0-3, 16 КО) — осталось только два места в турнире, первое из которых со слов промоутера Тома Лёффлера (360 Promotions) займёт его подопечный, американский проспект Райан Мартин (22-0, 12 КО).
Напомним боксёров, которые гарантированно примут участие в турнире:
— белорус Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA — британец Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC — белорус Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF — швед Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF — россиянин Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО), претендент по WBA — Хуан Хосе Веласко (20-0, 12 КО) из Аргентины или Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО) из США, «временный» чемпион WBC Читайте также: Джеймс Дигейл отказался от чемпионского титула и может сорвать финал Суперсерии
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