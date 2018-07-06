Ещё
Суперсерия: финал Гроувз−Смит состоится в сентябре, второй сезон без Хукера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суперсерия: финал Гроувз−Смит состоится в сентябре, второй сезон без Хукера 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Один из организаторов популярного турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) промоутер из ФРГ Калле Зауэрлянд (Sauerland Event) сообщил о том, что финал в весовой категории до 76,2 кг между британцами Каллумом Смитом (24-0, 17 КО) и Джорджем Гроузвом (28-3, 20 КО) состоится в сентябре. Организатор удивил сообщением, что скорее всего бой пройдёт не на территории Великобритании.
Как и предполагалось, полуфиналист Крис Юбэнк-мл. (26-2, 20 КО), также представляющий Британию, будет запасным бойцом и (если никаких непредвиденных ситуаций не возникнет) выступит в андеркарде финала.
Также промоутер намекнул на окончательный состав участников второго сезона турнира в лимите веса до 63,5 кг. Зауэрлянд сообщил о том, что ведёт переговоры с «боксёром из Великобритании».
Возможно, это значит, что во втором сезоне не выступит чемпион WBO из США Морис Хукер (24-0-3, 16 КО) — осталось только два места в турнире, первое из которых со слов промоутера Тома Лёффлера (360 Promotions) займёт его подопечный, американский проспект Райан Мартин (22-0, 12 КО).
Напомним боксёров, которые гарантированно примут участие в турнире:
— белорус Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA  — британец Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC  — белорус Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF  — швед Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF  — россиянин Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО), претендент по WBA  — Хуан Хосе Веласко (20-0, 12 КО) из Аргентины или Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО) из США, «временный» чемпион WBC  Читайте также: Джеймс Дигейл отказался от чемпионского титула и может сорвать финал Суперсерии
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
В команде Альвареса грубо ответили тренеру Геннадия Головкина Лукас Маттиссе полон оптимизма на бой с Пакьяо: Солидный удар справа всё и закончит Промо–ролик поединка Майки Гарсиа и Роберта Истера от Showtime — видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»220
Названо условие победы России над Хорватией50
Хорватские СМИ унизили сборную РФ17
FIFA наказала защитника сборной РФ29
Россия призвала лишить США спортивных игр186
Видео
00:19
Неймар вдохновил детей на массовые симуляции
Футбол
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Россия призвала лишить США спортивных игр
Летние виды спорта
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение