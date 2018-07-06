Суперсерия: финал Гроувз−Смит состоится в сентябре, второй сезон без Хукера

Один из организаторов популярного турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) промоутер из ФРГ Калле Зауэрлянд (Sauerland Event) сообщил о том, что финал в весовой категории до 76,2 кг между британцами Каллумом Смитом (24-0, 17 КО) и Джорджем Гроузвом (28-3, 20 КО) состоится в сентябре. Организатор удивил сообщением, что скорее всего бой пройдёт не на территории Великобритании.

Как и предполагалось, полуфиналист Крис Юбэнк-мл. (26-2, 20 КО), также представляющий Британию, будет запасным бойцом и (если никаких непредвиденных ситуаций не возникнет) выступит в андеркарде финала.

Также промоутер намекнул на окончательный состав участников второго сезона турнира в лимите веса до 63,5 кг. Зауэрлянд сообщил о том, что ведёт переговоры с «боксёром из Великобритании».

Напомним боксёров, которые гарантированно примут участие в турнире:

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.