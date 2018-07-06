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В эти выходные состоится «Честный бой»
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В эти выходные состоится «Честный бой» 

Overtime.life 39 минут назад
Фото: Overtime.life
В главном бою за право стать претендентом на титул чемпиона «Fair fight» 8 июля встретятся боец из города Прокопьевск Дмитрий Меньшиков и екатеринбуржец Василий Семенов. Турнир «Честный бой V» пройдет в это воскресенье в Академии единоборств РМК. Начало в 19:00.
Всего на ринге встретятся десять пар бойцов категории до 77 кг.
В со-главном бою вечера выступит ученик Артура Кишенко — Артур Горлов из Латвии и российский спортсмен из Санкт-Петербурга Кирилл Корнилов.
Остальные пары турнира распределены следующим образом: мастер спорта России по кикбоксингу Игорь Шардаков (Краснотурьинск) сразится с КМС по тайскому боксу Владиславом Кокшаровым (Чайковский), призер первенства России по боевому самбо Григорий Мальцев (Чайковский) дебютирует на ринге в поединке с чемпионом Свердловской области по тайскому боксу и кикбоксингу в разделе К-1 Никитой Курбатовым (Екатеринбург).
Третьей бойцовской парой стали спортсмены уральской столицы Дмитрий Алимов и Константин Краснов. Оба победители и призеры различных городских и областных соревнований.
Четвертыми на ринг выйдут чемпион Европы и мира по муай-тай Сергей Кравченко и КМС по тайскому боксу Артем Казымов. Пятыми — спортсмены Сергей Суров (Екатеринбург) и Евгений Воронцов, шестыми — КМС по тайскому боксу Докка Гурмаев и МС по тайскому боксу Федор Савельев.
Седьмыми встретятся новосибирский боец Максим Сульгин и чемпион Риги по К1 Стас Макаренко, восьмыми — Владимир Идрани (Словакия) и Шер «Аллигатор» Мамазулунов (Москва).
Турнир Fair Fight пройдет в Академии единоборств РМК, но, по традиции будет закрытым для широкой публики. Попасть на него гости смогут только по пригласительным, сообщают организаторы.
На ринг выйдут 10 пар бойцов из России, Словакии, Латвии и Украины
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