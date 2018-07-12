Инна Сагайдаковская: Давно хочу встретиться с Брекхус в ринге

Инна Сагайдаковская прокомментировала предстоящий поединок с норвежкой Сесилией Брекхус за титул абсолютной чемпионки мира, который пройдет в рамках вечера бокса Гассиев-Усик.

— Моя соперница уникальна. Столько лет она ведет победную серию: 33 боя и ни одного поражения. Она является лучшей в мире вне зависимости от весовой категории, считается самой титулованной. Брекхус начала боксировать в 2007 году, я в том же году пришла в олимпийский бокс. Поэтому у меня, как и у нее, достаточно опыта. Я давно уже за ней наблюдаю, с тех самых пор, как начала боксом заниматься. Давно хочу с ней встретиться в ринге. Про нее много говорят, но я ничего сверхъестественного в ней не вижу. У нас один уровень. У меня есть преимущества, я ростом повыше, поздоровее, у меня руки подлиннее. Она очень техничная. Но по функциональной подготовке я лучше намного, потому что у меня за плечами лыжные гонки, объем легких очень хороший, я хорошо дышу. Из 33 боев у нее только 9 закончились нокаутом, она не нокаутер, а игрок. А у меня рука тяжелая. И дури, мне кажется, во мне больше.