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Андраде может стать следующим официальным претендентом на бой с Сондерсом
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Андраде может стать следующим официальным претендентом на бой с Сондерсом 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Деметриус Андраде (25-0, 16 КО) вскоре может получить статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.
«Похоже, что когда время придёт, бывший чемпион мира в первом среднем весе Андраде станет официальным претендентом для Билли Джо Сондерса», — сказано в заявлении WBO, на официальной странице организации в «Твиттере».
Сондерс предыдущий поединок провёл в декабре минувшего года, когда победил экс-чемпиона мира Давида Лемье. После того бои британца дважды срывались из-за его травм.
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