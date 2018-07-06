Андраде может стать следующим официальным претендентом на бой с Сондерсом

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Деметриус Андраде (25-0, 16 КО) вскоре может получить статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

«Похоже, что когда время придёт, бывший чемпион мира в первом среднем весе Андраде станет официальным претендентом для Билли Джо Сондерса », — сказано в заявлении WBO, на официальной странице организации в «Твиттере».