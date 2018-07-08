Джейкобс побьёт и Деревянченко, и Чарло — тренер Головкина

Американец Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) вскоре вновь станет чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг), поскольку выиграет поединок за вакантный титул IBF у своего товарища по тренировочному залу украинцу Сергею Деревянченко (12-0, 10 КО). Такое мнение в интервью BoxingScene высказал тренер лидера этого дивизиона Геннадия Головкина — Абель Санчес.

«Я думаю, Дэнни выиграет у Деревянченко. Джейкобс больше и опытнее, — называет козыри американца Абель. — Да, он выглядел не лучшим образом в нескольких последних поединках, но, возможно, причина в том, что он не был достаточно мотивирован. Иногда тебе нужно что-то, что тебя заводит, и в случае с Деревянченко он загорится мыслью «Эй, это я тут главный бро». Думаю, Дэнни его побьёт. И (Жермалла) Чарло он побил бы тоже. Дэнни — адский боец, который не стал бегать от Головкина. Он стоял и дрался. Он реально очень хорош, и я считаю, что эти ребята не дотягивают до его уровня».

Напомним, что Головкин с трудом победил Джейкобса по очкам в марте прошлого года. О том, как это было, можно почитать в репортаже от vRINGe.

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