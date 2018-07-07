«Кинг-Конг» Луис Ортис возвращается — также в ролях Хэнкс

Грозный кубинский супертяж (свыше 90,7 кг) Луис «Кинг Конг» Ортис (28-1, 24 КО) возвращается в ринг после поражения чемпиону WBC американцу Дионтэю «Бронзовому бомбардировщику» Уайлдеру (40-0, 39 КО).

28 июля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ортис выступит в андеркарде объединительного боя чемпионов-легковесов: обладатель титула WBC американец Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) подерётся с соотечественником, чемпионом IBF Робертом Истером (21-0. 14 КО).

«Кинг Конгу» же предстоит 10-раундовый бой с малоизвестным американцем Джо Хэнксом (22-2, 14 КО), в карьере которого было всего два поединка с известными боксёрскому кругу лицами, оба проиграны.

В июле 2013 года досрочно американо-мексиканцу Энди Руису-мл. (30-1, 20 КО), а в мае 2014 года матёрому гейткиперу-соотечественнику Деррику Росси (31-13, 15 КО) решением большинства судей. С тех пор Хэнкс провёл только один бой — в декабре прошлого года одержана победа над неким Джоэлом Кодлом (7-1-2, 5 КО).

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