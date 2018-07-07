Ещё
«Кинг-Конг» Луис Ортис возвращается — также в ролях Хэнкс
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кинг-Конг» Луис Ортис возвращается — также в ролях Хэнкс 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Грозный кубинский супертяж (свыше 90,7 кг) Луис «Кинг Конг» Ортис (28-1, 24 КО) возвращается в ринг после поражения чемпиону WBC американцу Дионтэю «Бронзовому бомбардировщику» Уайлдеру (40-0, 39 КО).
28 июля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ортис выступит в андеркарде объединительного боя чемпионов-легковесов: обладатель титула WBC американец Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) подерётся с соотечественником, чемпионом IBF Робертом Истером (21-0. 14 КО).
«Кинг Конгу» же предстоит 10-раундовый бой с малоизвестным американцем Джо Хэнксом (22-2, 14 КО), в карьере которого было всего два поединка с известными боксёрскому кругу лицами, оба проиграны.
В июле 2013 года досрочно американо-мексиканцу Энди Руису-мл. (30-1, 20 КО), а в мае 2014 года матёрому гейткиперу-соотечественнику Деррику Росси (31-13, 15 КО) решением большинства судей. С тех пор Хэнкс провёл только один бой — в декабре прошлого года одержана победа над неким Джоэлом Кодлом (7-1-2, 5 КО).
Не лыком sh*t — рассказ vRINGe о том, как «Бомбардировщик» «Кинг Конга» одолел
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Каваляускас, Абреу, Руис и Джонсон прошли взвешивание: результаты и фото Рамирес готовится защищать титул от О’Коннора: фото с открытой тренировки СМИ: названа вероятная дата боя Деревянченко и Джейкобса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сочи уходит под воду перед историческим матчем сборной России68
Бразильцы тяжело переживают поражение25
Английский фанат оставил восторженный отзыв о России11
Сборная России обратилась к болельщикам
«Теперь Россия может победить кого угодно»4
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение