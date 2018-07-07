Дважды бронзовый призёр ОИ Иван Дычко продолжает избивать джорнименов

Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Голливуд, штат Флорида, США. Опытнейший любитель, двукратный бронзовый призёр ОИ, казахстанский проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Иван Дычко (7-0, 7 КО) одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге. Повержен некогда считавшийся перспективным 42-летний джорнимен из США Морис Харрис (26-22-3, 11 КО).

Бой завершился в середине первого раунда после фактически первого прицельного удара от Дычко — правого хука. Харрис приземлился на канвас пятой точкой и всячески дал понять, что на этом поединок завершён.

Публика оценила действия соотечественника недовольным гулом и свистом.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дычко-Харрис (возможно, появится в скором времени)

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