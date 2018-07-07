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Дважды бронзовый призёр ОИ Иван Дычко продолжает избивать джорнименов
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Дважды бронзовый призёр ОИ Иван Дычко продолжает избивать джорнименов 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Голливуд, штат Флорида, США. Опытнейший любитель, двукратный бронзовый призёр ОИ, казахстанский проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Иван Дычко (7-0, 7 КО) одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге. Повержен некогда считавшийся перспективным 42-летний джорнимен из США Морис Харрис (26-22-3, 11 КО).
Бой завершился в середине первого раунда после фактически первого прицельного удара от Дычко — правого хука. Харрис приземлился на канвас пятой точкой и всячески дал понять, что на этом поединок завершён.
Публика оценила действия соотечественника недовольным гулом и свистом.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дычко-Харрис (возможно, появится в скором времени)
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