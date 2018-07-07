Дэвид Хэй поможет Джозефу Паркеру готовиться к бою с Диллианом Уайтом

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) новозеландец Джозеф Паркер (24-1, 18 КО) воспользуется помощью Дэвида Хэя , любезно предоставившего в распоряжение супертяжа-островитянина свой тренировочный зал в Лондоне (Великобритания). 28 июля Паркеру предстоит непростой бой на лондонской арене О2 с местным боксёром Диллианом Уайтом (23-1, 17 КО).

Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс не позабыл поблагодарить Хэя за гостеприимство — уже второй раз кряду новозеландец готовится здесь. В первый раз Паркер готовился в зале Хэя в преддверии объединительного боя с британским чемпионом WBA Super/IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) — в марте 2018 года в Кардиффе (Великобритания) Джошуа одолел Паркера единогласным судейским решением.

(Не) будь как Маркос! — репортаж vRINGe о поединке между Паркером и Джошуа

«Огромная благодарность Дэвиду Хэю, — цитирует Хиггинса BoxingScene. — Просто неоценимая помощь. Мы действительно очень благодарны Дэвиду: здесь нет никаких посторонних глаз и ушей, здесь тихо и недалеко от отеля. Не удивлюсь, если Дэвид с Джозефом даже обсудят тактику на бой с Уайтом».

«Диллиан сейчас, наверное, сходит с ума от ярости, — вновь сомневается Хиггинс в душевном равновесии британского супертяжа. — Уайт — он словно бочка с порохом, может взорваться в любой момент. Но ему следует понимать, это всё бизнес. И для нас, и для Хэя. Нам нужен зал, а Джозеф — классный парень, который нравится абсолютно всем. Так что мы отлично ладим с командой Хэя».

Читайте также: Паркер: У Уайта хорошая держалка, но один удар может изменить всё Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.