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Прямая трансляция: Эгидиюс Каваляускас — Хуан Карлос Абреу, Руис — Джонсон
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Прямая трансляция: Эгидиюс Каваляускас — Хуан Карлос Абреу, Руис — Джонсон 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Фресно (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF между Эгидиюсом Каваляскасом (19-0, 16 КО) ихз Литвы и доминиканцем Хуаном Карлосом Абреу (21-3-1, 19 КО)
ПРОГНОЗ и СТАВКА на этот поединок от vRINGe и Parimatch
Андеркард
— Бой за титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) между американцами Энди Венсесом (20-0-1, 12 КО) и Фрэнком Де Альба (22-3-2, 9 КО).
— 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между мексиканцем Энди Руисом-младшим (30-1, 20 КО) и Кевином Джонсоном (32-9-1, 16 КО) из США.
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4  Начало трансляции (8 июля) — 05:30 (Киев/Москва), 08:30 (Астана)
РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОТО взвешивания боксёров
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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