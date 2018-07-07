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Альварес, как девка, бегал от Головкина, ныл потом и взял стероиды на реванш — Мартиросян
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Альварес, как девка, бегал от Головкина, ныл потом и взял стероиды на реванш — Мартиросян 

Vringe.com 34 минуты назад
Фото: Vringe.com
Бывший топ-претендент в младшем среднем и среднем весах Ванес Мартиросян, который за пару раундов 5 мая был разбит Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), крепко обиделся на нынешнего соперника GGG Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) за недавний комментарий по поводу этого поединка.
Канело заявил, что то был не «бой», а забой откровенного андердога, и потому он особо не уделял внимания тому, что Головкин показал в этой встрече. Мол, 32-летний Мартиросян «не того уровня соперник», чтобы это делать.
Поединок был закончен после того, как GGG левым хуком отправил Ванеса в нокдаун (первый за 13 лет карьеры), от которого тот не оправился.
«Канело, ты же как с*чка убегал весь бой, а затем ныл, что выиграл, — набросил Ванес. — А потом ещё и стероиды взял на реванш. Я же вышел на бой, согласившись за два недели до него, и дрался «чистым», ты, puto!»
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Головкин-Мартиросян
Реванш Головкин–Альварес II состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
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