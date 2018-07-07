Кубинец Салливан Баррера встретится с ровесником из США Шоном Монаганом

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Салливан Баррера (21-2, 14 КО) с Кубы следующий поединок проведёт на ринге Sands Casino Resort в американском городе Бетлехем, штат Пенсильвания. Об этом он сам рассказал BoxingScene.

Соперник также назван — это Шон Монаган (29-1, 17 KO) из США.

В боях высокого уровня 36-летний Монаган не дрался год: в 2017-м его за пару раундов избил американский топ-проспект Маркус Браун . После этого Шон в ноябре перебоксировал джорнимена Эверта Браво и больше не выступал.

Что касается его ровесника Барреры, то 3 марта 2018 года чемпион WBA Дмитрий Бивол нокаутировал его в заключительном раунде поединке.

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