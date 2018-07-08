Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Вячеслав Шабранский (19-2, 16 KO) дал интервью порталу ESNews, поделившись мнением о уличных боях, рассказал о самых сильных и любимых ударах, о том, куда смотрит во время боя, а также об украинских женщинах-боксёрах.
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— Слава, ты занимался и боксом, и кикбоксингом. Что лучше в уличной драке — бокс или ММА?
— На улице это не имеет значения, подходит всё.
— В России многие используют бокс на улице, я видел это во множественных видео в соцсетях.
— Я не дерусь на улице. Это очень опасно. У меня нет много денег, чтобы платить за это.
— Но всё же, в уличном бою ты будешь использовать бокс или кикбоксинг?
— Я укушу кого-то.
— Ты уже узнал, когда твой следующий бой?
— Я думаю, что бой будет в январе.
— Когда ты в последний раз бил кого-то ногой?
— Я уже не помню. Думаю, что это было в Украине.
— В зале или на улице?
— Я думаю в зале.
— Что причиняет большую боль: удар ногой или удар рукой?
— Это зависит от ситуации. Я думаю удар ногой более сильный, но хороший хук также мощный.
— Какой твой любимый удар?
— Я думаю это правый прямой или левый хук.
— Можешь показать?
— Не могу, у меня травма.
— Но ты готовишься?
— Я тренируюсь ежедневно, буду готов. К бою подойду сильнее, чем раньше.
— В Украине бойцы дерутся на улицах?
— В Украине хорошие люди. Они вообще не дерутся на улице.
— Наверное, кроме правительства, с которым устраиваются революции каждые три года…
— [смеётся].
— Я не знаю других битв.
— Все украинцы — хорошие люди, они не дерутся [смеётся].
— Слава, а ты вегетарианец?
— Нет. Я ем всё.
— Сейчас много бойцов-веганов или вегетарианцев. Они говорят, что горилла ест траву, и мы тоже.
— Я ем всё подряд, но контролирую питание. Если будешь есть всё, то будешь большим.
— Когда ты боксируешь и соперник стоит перед тобой. Куда ты смотришь? В его глаза, на его перчатки, ноги, грудь?
— Я смотрю в глаза. Обычно глаза показывают, что из себя представляет человек.
— Боится или нет?
— Обычно это не касается страха, просто видно, что боец думает о бое.
— Если ты его сильно ударишь, то можно по глазам увидеть, что ему больно?
— До боя, когда ты смотришь на соперника, то ты уже знаешь, будет этот бой лёгким или сложным.
— Когда ты спарринговал с Канело и смотрел в его глаза, что ты видел?
— Спарринги и бои отличаются. Когда я спарринговал с ним, я ему помогал готовиться. Это не была война. Мы работали жёстко, но это был спарринг, как было бы в реальном бою, я не знаю.
— Кто лучший атлет — Серена Уильямс или Ронда Роузи?
— Я не знаю [смеётся]. В Украине много женщин-боксёров. Я знаю много хороших «боксёрш».
— Одна из них может стать следующим Ломаченко?
— Я верю, что сможет. Почему нет?
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