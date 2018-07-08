Вячеслав Шабранский: Все украинцы — хорошие люди, они не дерутся на улицах

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Вячеслав Шабранский (19-2, 16 KO) дал интервью порталу ESNews, поделившись мнением о уличных боях, рассказал о самых сильных и любимых ударах, о том, куда смотрит во время боя, а также об украинских женщинах-боксёрах.

Читайте также: Ломаченко бьёт сильнее всех — интервью Вячеслава Шабранского

— Слава, ты занимался и боксом, и кикбоксингом. Что лучше в уличной драке — бокс или ММА?

— На улице это не имеет значения, подходит всё.

— В России многие используют бокс на улице, я видел это во множественных видео в соцсетях.

— Я не дерусь на улице. Это очень опасно. У меня нет много денег, чтобы платить за это.

— Но всё же, в уличном бою ты будешь использовать бокс или кикбоксинг?

— Я укушу кого-то.

— Ты уже узнал, когда твой следующий бой?

— Я думаю, что бой будет в январе.

— Когда ты в последний раз бил кого-то ногой?

— Я уже не помню. Думаю, что это было в Украине.

— В зале или на улице?

— Я думаю в зале.

— Что причиняет большую боль: удар ногой или удар рукой?

— Это зависит от ситуации. Я думаю удар ногой более сильный, но хороший хук также мощный.

— Какой твой любимый удар?

— Я думаю это правый прямой или левый хук.

— Можешь показать?

— Не могу, у меня травма.

— Но ты готовишься?

— Я тренируюсь ежедневно, буду готов. К бою подойду сильнее, чем раньше.

— В Украине бойцы дерутся на улицах?

— В Украине хорошие люди. Они вообще не дерутся на улице.

— Наверное, кроме правительства, с которым устраиваются революции каждые три года…

— [смеётся].

— Я не знаю других битв.

— Все украинцы — хорошие люди, они не дерутся [смеётся].

— Слава, а ты вегетарианец?

— Нет. Я ем всё.

— Сейчас много бойцов-веганов или вегетарианцев. Они говорят, что горилла ест траву, и мы тоже.

— Я ем всё подряд, но контролирую питание. Если будешь есть всё, то будешь большим.

— Когда ты боксируешь и соперник стоит перед тобой. Куда ты смотришь? В его глаза, на его перчатки, ноги, грудь?

— Я смотрю в глаза. Обычно глаза показывают, что из себя представляет человек.

— Боится или нет?

— Обычно это не касается страха, просто видно, что боец думает о бое.

— Если ты его сильно ударишь, то можно по глазам увидеть, что ему больно?

— До боя, когда ты смотришь на соперника, то ты уже знаешь, будет этот бой лёгким или сложным.

— Когда ты спарринговал с Канело и смотрел в его глаза, что ты видел?

— Спарринги и бои отличаются. Когда я спарринговал с ним, я ему помогал готовиться. Это не была война. Мы работали жёстко, но это был спарринг, как было бы в реальном бою, я не знаю.

— Кто лучший атлет — Серена Уильямс или Ронда Роузи?

— Я не знаю [смеётся]. В Украине много женщин-боксёров. Я знаю много хороших «боксёрш».

— Одна из них может стать следующим Ломаченко?

— Я верю, что сможет. Почему нет?

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.