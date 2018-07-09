Прокопчанин Дмитрий Меньшиков претендует на пояс «Fair Fight»

В главном бою турнира «Fair Fight» победу одержал мастер спорта России по тайскому боксу Дмитрий Меньшиков из Прокопьевска, он сражался с екатеринбургским победителем турнира прошлого года Василием Семеновым

«Это был второй бой между Меньшиковым и Семеновым. Если в предыдущем поединке выиграл свердловский боец, то в этот вечер прокопчанину удалось одержать победу. Теперь он обязательный претендент на пояс «Fair Fight»», — рассказали организаторы турнира — промоутерская компания «Fair fight» и Академия единоборств РМК.

Турнир по профессиональным боям «Честный бой V» прошел 8 июля. На ринге встретились 10 пар бойцов из Северной и Восточной Европы, а также разных городов России.

В первой паре эффектно выступил свердловчанин Игорь Шардаков — мастер спорта России по кикбоксингу, бронзовый призер первенства мира, победитель чемпионата УрФО по кикбоксингу. Он обеспечил себе выигрыш на дебютном выступлении, поборов кандидата в мастера спорта (КСМ) по тайскому боксу Владислава Кокшарова (г. Чайковский).

Затем состоялась напряженная борьба между двумя дебютантами, в которой выиграл Никита Курбатов, чемпион Свердловской области по тайскому боксу и кикбоксингу в разделе К-1. Он сразил призера российского чемпионата по панкратиону и первенства России по боевому самбо, финалиста кубка России по рукопашному бою Григория Мальцева (г. Чайковский).

В третей двойке организаторы турнира пригласили на ринг бойцов, искушенных несколькими профессиональными турнирами: КМС по тайскому боксу Константина Краснова (Пермь) и победителя серии турниров «Black Bear» Дмитрия Алимова (Екатеринбург). Победил Краснов.

В четвертом бою вечера утвердил себя чемпион Европы по муай-тай по муай-тай (EMC) и чемпион мира по муай тай (WMF) Сергей Кравченко , приехавший на турнир из Луганска. Его оппонентом выступил Артем Казымов из Тюмени — КМС по тайскому боксу и бронзовый призер всероссийского турнира по тайскому боксу «Спорт против наркотиков».

В паре №5 выиграл екатеринбуржец Сергей Суров — спортсмен бойцовского клуба «Архангел Михаил» и призёр урало-приволжской зоны России по тайскому боксу. Ему удалось одолеть чемпиона России по тайскому боксу 2016 Евгения Воронцова (Нижний Новогород). В следующем бою одолел своего противника КМС по тайскому боксу, чемпион Москвы по тайскому боксу в 2017, чемпион Чечни, Ингушетии, Осетии и Дагестана Докка Гурмаева. Против него на ринг вышел мастер спорта по тайскому боксу Федор Савельев из Соликамска.

В седьмой паре турнира сражался Максим Сульгин из Новосибирска против Стаса Макаренко из Риги (Латвия). Первый боец ранее выходил в финал чемпионата России по кикбоксингу в 2014, завоевывал бронзовую медаль в чемпионате РФ по тайскому боксу 2016, а также стал победителем «Fair fight 2017». Его противник из Латвии обладает несколькими титулами: чемпион Риги по К1, двукратный чемпион Латвии по К1 и вице-чемпион кубка Европы. В результате борьбы сибиряк сразил латвийца на турнире «Fair fight».

«Соперник оказался крепким парнем», — поделился своими впечатлениями Сульгин после поединка.

В восьмой паре против московского спортсмена Шера «Аллигатора» Мамазулунова вышел словак Владимир Идрани , который ранее выигрывал чемпионат мира по кикбоксингу WKA 2010 и чемпионат мира TNA 2013. Хотя спортсмен из Восточной Европы провел более 100 боев, судьи единогласно присвоили победу Шеру.

«Когда я был молодым, я смотрел бои Идрани, он очень хороший боец. И вот сегодня я выступил в бою с ним, я очень рад», — рассказал после ринга Мамузулунов.

В со-главном бою выиграл петербургский спортсмен Кирилл Корнилов . Он дрался с чемпионом Испании по К-1 Артуром Горловым.

В «Честном бою» он победил екатеринбуржца Василия Семенова