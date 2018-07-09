Дух рыцарства вернулся в Старый Таллинн

Мастера исторического средневекового боя из России, Беларуси, Украины, Финляндии и Израиля сразились на международном Ревельском фехтовальном турнире в рамках таллиннских Дней Средневековья.

Поединки проходили в двух категориях: турниры по правилам боёв эпохи викингов и полноконтактные рыцарские сражения. Исторический средневековый бой — довольно молодой вид спорта, в котором используется характерное для Средневековья защитное и наступательное вооружение.

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Среди гостей турнира были такие известные мастера, как чемпион мира и многократная чемпионка России по средневековому бою Марина Головина и капитан женской сборной России Светлана Фёдорова . Участники боёв отметили достойный уровень проведения турнира в Таллинне, с большой теплотой отозвались о Старом городе и традициях проведения таких фестивалей, как Дни Средневековья.

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