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Дух рыцарства вернулся в Старый Таллинн
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Дух рыцарства вернулся в Старый Таллинн 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Мастера исторического средневекового боя из России, Беларуси, Украины, Финляндии и Израиля сразились на международном Ревельском фехтовальном турнире в рамках таллиннских Дней Средневековья.
Поединки проходили в двух категориях: турниры по правилам боёв эпохи викингов и полноконтактные рыцарские сражения. Исторический средневековый бой — довольно молодой вид спорта, в котором используется характерное для Средневековья защитное и наступательное вооружение.
Назад в средневековье: в Таллинне сразились рыцари и викинги >>
Среди гостей турнира были такие известные мастера, как чемпион мира и многократная чемпионка России по средневековому бою Марина Головина и капитан женской сборной России Светлана Фёдорова. Участники боёв отметили достойный уровень проведения турнира в Таллинне, с большой теплотой отозвались о Старом городе и традициях проведения таких фестивалей, как Дни Средневековья.
Старый Таллинн заиграл средневековым колоритом >>
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