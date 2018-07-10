Поветкин, Кормье, Леснар, Хабиб, Головкин — в обзоре новостей недели

Поветкин готовится проходить много тестов на допинг, Роузи попадает в Зал славы — в обзоре новостей недели.

2 июля

Гвоздик встретится со Стивенсоном 3 ноября в Канаде

Украинец Александр Гвоздик сделал то, что много лет не удавалось его приятелю и спарринг-партнёру Сергею Ковалёву . Бронзовый призёр Олимпиады стал соперником аккуратного в выборе боёв чемпиона полутяжёлого веса по версии WBC Адониса Стивенсона.

С большой долей вероятности бой состоится в Канаде 3 ноября 2018 года. Ранее промоутер Боб Арум сообщал, что встречу могут организовать в Киеве, однако промоутерские торги дали несколько иной результат. В последний раз Стивенсон выходил на ринг 19 мая, победив решением судей Баду Джека. Гвоздик на ринге появлялся 17 марта, победив Мехди Амара единогласным судейским решением. Кроме того, известно, что 65% гонорара достанутся Адонису Стивенсону, остальные 35% отойдут команде Гвоздика, сообщает BoxingScene.

Поветкин сдаст около восьми допинг-проб перед боем с Джошуа

Эдди Хирн , промоутер Энтони Джошуа, раскрыл проверки россиянина Александра Поветкина на допинг. Бой Джошуа — Поветкин может состояться 22 сентября.

«Поветкин уже подписал соглашение с ВАДА . Есть определённые вещи, которые мы делаем для каждого боя, для каждого соперника за четыре месяца до боя. Это обойдётся нам в дополнительные $ 50 тыс. Большая часть из этих денег — за оплату командировок офицеров ВАДА в Россию, Великобританию и США. В общей сложности офицеры возьмут у Поветкина не более восьми проб», — приводит слова Хирна BoxingNews.

3 июля

Корнилов о бое Джошуа — Поветкин: пока не ясно, где пройдёт поединок

Менеджер промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов поделился информацией относительно предстоящего поединка Александра Поветкина с Энтони Джошуа.

«Мир бокса и Matchroom в настоящий момент завершают сделку. В ближайшие пару дней появится больше информации, но переговоры близки к своему завершению. Да, речь идёт о 22 сентября. У нас нет официального подтверждения, обсуждения продолжаются, и пока не ясно, где пройдёт бой — в России или Великобритании. Александр очень хочет провести этот бой, он хочет бороться за чемпионский пояс. Он всегда говорил, что это главное, и если не Джошуа, то он готов к поединку с другим чемпионом», — приводит слова Корнилова BoxingScene.

4 июля

Новая серия ссоры двух российских тяжеловесов Сергея Харитонова и Александра Емельяненко вышла на прошлой недели. Первый прокомментировал заявление Емельяненко, который ранее пригрозил нокаутировать Харитонова, если встретит в зале. «Балабол и врун, вот и всё. Придумывает всякие сказки. Захочет — наберёт меня, и мы встретимся в зале вдвоём, без зрителей и без всех. Придёт и решим вопрос, не проблема», — сказал Харитонов в своём видеоинтервью Blood & Sweat.

Мусаси: Мачида — тот ещё мошенник

Чемпион Bellator Гегард Мусаси открыто обвинил в применении допинга экс-чемпиона UFC Лиоту Мачиду, которому когда-то проиграл. Напомним, не так давно бразилец подписал контракт с Bellator, потому его встреча с Гегардом вполне возможна в обозримом будущем.

«В нашем поединке Мачида был очень скользким. Есть такая фишка: если намазать масло на тело, то на следующий день вы будете очень скользким, когда потеете. Я не один так думаю, спросите у Люка Рокхолда . Когда я забрал его спину, он блестел, а пресс его был как у 15-летнего подростка. В бою с Белфортом он был намного полнее. Вы всё видели сами. У него был пресс несколько лет назад, но после появления в боях такой организации, как USADA, он пропал. Но я не хочу об этом говорить. Мне говорят, что я не умею проигрывать, но это не так, просто я повторяю, что я дрался с теми людьми, кто употребляет стероиды. Матч-реванш? Я не против, но нас должны проверять так же, как это делает USADA, потому что Мачида тот ещё мошенник», — приводит слова Мусаси MMAFighting.

5 июля

Оздемир встретится с Густафссоном на турнире UFC 227 Волкан Оздемир встретится с Александром Густафссоном на турнире UFC 227, сообщает ESPN. Ранее швейцарец турецкого происхождения должен был подраться в главном поединке 22 июля UFC Hamburg с Маурисиу Руа, однако был заменён Энтони Смитом

6 июля

Роузи стала первой девушкой в Зале славы UFC Бывшая чемпионка UFC, обладательница многих рекордов Ронда Роузи, стала первой девушкой, введённой в Зал славы UFC, сообщает MMA Junkie. 31-летняя спортсменка оказалась первой женщиной, подписавшей контракт с UFC. Также она стала первой женщиной, возглавившей турнир и чей бой прошёл по системе pay-per-view. Первые семь поединков в карьере она выиграла менее чем за минуту, сделав это при помощи приёма «рычаг локтя». Последний раз она появлялась в октагоне в декабре 2016 года, когда досрочно уступила Аманде Нунес.

7 июля

Кормье ударил тренера головой о пол на открытой тренировке

Новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях Даниэль Кормье на открытой тренировке перед UFC 226 ударил тренера Леандро Виейру головой о пол. Наставник подчеркнул, что его состояние здоровья осталось в полном порядке после не самого удачного показательного приёма со стороны Кормье. «Как вы можете видеть на записи, я подтсавил руку, чтобы смягчить удар. Но я всё равно приземлился на голову. Я ожидал этого момента и знал, что удар может быть жёстким. Но я чувствую себя хорошо. Даниэль сильно волновался после этого эпизода», — приводит слова Виейры MMAFighting.

Джейкобс и Деревянченко могут встретиться 27 октября

Бывший чемпион мира по версии WBA Дэниел Джейкобс и официальный претендент на титул по версии IBF в среднем весе Сергей Деревянченко могут провести поединок 27 октября 2018 года, сообщает Boxingnews24. Встреча может пройти на арене «Мэдисон Сквер Гарден», трансляцию поединка может провести телеканал HBO. Пояс по версии IBF стал вакантным после того, как его обладатель Геннадий Головкин отказался провести поединок с Сергеем Деревянченко, отдав предпочтение поединку с Саулем Альваресом. Что касается Джейкобса, то он получил право стать претендентом на пояс, победив в предыдущем бою Мацея Сулецки.

8 июля

Дэна Уайт: UFC определённо организует поединок между Кормье и Леснаром

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что промоушен обязательно организует поединок между экс-чемпионом организации в тяжёлом весе Броком Леснаром и чемпионом UFC в двух весовых категориях Даниэлем Кормье. «Мы определённо устроим этот поединок. Но я не знаю когда. Леснар начал вести работу с USADA (антидопинговым агентством. — Прим. „Чемпионата“), так что скоро он вернётся в игру. Кормье и Леснар знают друг друга достаточно давно. И они наговорили много дерьма о том, кто из низ лучше в борьбе», — рассказал Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 226.

А. Емельяненко: Харитонов — пыль дорожная

Александр Емельяненко бурно отреагировал на слова Сергея Харитонова, сказанные им в недавнем интервью:

Младший брат Фёдора Емельяненко резко высказался относительно своего давнего врага в спорте, вновь намекнув на профессиональную непригодность Харитонова.

«Закроем эту тему. У нас с ним идёт перепалка, которую вы раздуваете. Харитонов — это пыль дорожная. Прошёл и не заметил. Без разницы, что он говорит», — заявил Емельяненко.

Нурмагомедов — о сборной России: это было великолепное путешествие

Хабиб Нурмагомедов, российский боец UFC, владеющий чемпионским поясом промоушена в лёгком весе, прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии. «Это было великолепное путешествие сборной России на лучшем чемпионате мира за всю историю футбола (моё мнение). Уверен, что очень много детей по всей стране смотрели и брали с вас пример. Молодцы», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Дэна Уайт: думаю, Холлоуэю придётся перейти в лёгкий вес Президент UFC Дэна Уайт предположил, что проблемы со здоровьем чемпиона организации в полулёгком весе Макса Холлоуэя, которые заставили его сняться с турнира UFC 226, связаны со сгонкой веса. «Я думаю, что проблема заключается в сгонке веса. Мне кажется, что его тело просто отказало и даёт понять, что больше не будет терпеть этого. Думаю, что ему придётся перейти в лёгкий вес. Но я не врач и не могу говорить точно. Надеюсь, что мы увидим Макса в октагоне до конца года. Ему нужно защищать титул. Кроме того, ему нужен бой и с финансовой точки зрения», — приводит слова Уайта Khon2.