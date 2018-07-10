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Стало известно, когда чемпион мира по версии WBC Рамирес вернется на ринг
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Стало известно, когда чемпион мира по версии WBC Рамирес вернется на ринг 

SPORT24.ru 1 час назад
Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамирес вернется на ринг 14 сентября. Это будет первой защитой титула, сообщает ESPN.
Защищать пояс спортсмен должен был в начале июля, но у Дэнни О'Коннора, который должен был стать его соперником, возникли проблемы со здоровьем при сгонке веса. Бой отменили. Кто станет новым соперником Хосе, пока неизвестно, однако промоутерская компания Top Rank заявила, что продолжает искать противника.
Рамирес выступал за сборную США по боксу в начале 2010-х годов, трехкратный чемпион национального первенства, участник летних Олимпийских игр в Лондоне. С 2012 года боксирует на профессиональном уровне.
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