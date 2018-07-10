Роберт Истер: Вот увидите, я легко справлюсь с Майки Гарсией

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Роберт Истер (21-0, 14 КО) советует не судить о его реальной силе и истинных способностях по последним поединкам (против Дениса Шафикова и Хавьера Фортуны), а довериться его же словам и ждать лёгкой победы над обладателем титула WBC Мигелем Анхелем «Майки» Гарсией (38-0, 30 КО) в их поединке 28 июля.

«Я, признаться, не понимаю, почему журналисты и некоторые боксёры уже записали Гарсию в победители. Видимо, они посмотрели несколько моих последних поединков и отметили, что я выглядел плохо и потому 28 июля не смогу отстоять титул, — рассуждает Истер. — Они не смотрели все мои прошлые поединки, в которых я был хорош и нокаутировал соперников. Они судят только по двум последним, но я не считаю это, что это правильно. Меня вообще не парят мои последние бои, я уже забыл, с кем я дрался. Стили делают бои, и каждый раз ты выходишь против другого соперника. Просто к сведению — два последних моих оппонента были левшами. Но это вообще не важно. Я ещё ни разу не просматривал свои прошедшие поединки. Не зацикливаюсь на этом. Ты учишься в каждом поединке, отправляешься в зал, получаешь нового соперника и каждый раз разрабатываешь новый геймплан».

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«Гарсиа — такой же боксёр, как и я. А в таком случае поединок превращается в шахматную партию, — отметил Роберт. — Как я уже говорил, мои последние соперники не боксировали, а дрались, в результате чего я терял выдержку и действовал так, как было выгодно им, вместо того чтобы придерживаться своего геймплана. Майки — большой мастер, с которым нельзя расслабляться и нужно оставаться изобретательным. Это и сыграет главную роль в нашем поединке».

«Я работаю над тем, чтобы 28 июля оставаться спокойным и придерживаться своего плана на поединок, а не играть в игру соперника. Я покажу, на что способен, и все увидят то, о чём я говорил. Это будет лёгкая для меня победа», — подытожил Истер.

По материалам BoxingScene

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