Луису Ортису поменяли соперника: в Америку едет здоровенный Разван Кожану

Экс-претендент на титул WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Луис Ортис (28-1, 24 КО) будет вымещать злость за поражение чемпиону Дионтэю Уайлдеру не на малоизвестном земляке американского нокаутёра Джо Хэнксе (22-2, 14 КО), о чем сообщалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба Premier Boxing Champions.

На арену Staples Center в Лос-Анджелесе (США) возрастному кубинцу привезут ещё одного неудачно претендовавшего на мировой титул боксёра — Развана Кожану (16-3, 9 КО).

Этот румынский мужчина известен тем, что в мае 2017 года немного сделал, чтобы воспользоваться буквально подаренным ему шансом взять пояс WBO в поединке с его обладателем Джозефом Паркером . Разван тот бой, который был больше похож на спарринг, проиграл по очкам, хотя обещал вписать своё имя в историю Румынии.

Читайте также: Кожану — журналистам: Сходите побоксируйте, потом будете грязью бросаться

«Ортис — боец мирового класса, очень опытный, и это позволит мне воспользоваться возможностью продемонстрировать своё мастерство фанам на арене и тем, кто смотрит бой на Showtime», — заявил более чем двухметровый румын и пошёл усердно бить грушу.

Бой Ортис–Кожану, запланированный на 28 июля, рассчитан на 10 раундов.

Эта новость у нас в Facebook

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.