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Луису Ортису поменяли соперника: в Америку едет здоровенный Разван Кожану
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Луису Ортису поменяли соперника: в Америку едет здоровенный Разван Кожану 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Экс-претендент на титул WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Луис Ортис (28-1, 24 КО) будет вымещать злость за поражение чемпиону Дионтэю Уайлдеру не на малоизвестном земляке американского нокаутёра Джо Хэнксе (22-2, 14 КО), о чем сообщалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба Premier Boxing Champions.
На арену Staples Center в Лос-Анджелесе (США) возрастному кубинцу привезут ещё одного неудачно претендовавшего на мировой титул боксёра — Развана Кожану (16-3, 9 КО).
Этот румынский мужчина известен тем, что в мае 2017 года немного сделал, чтобы воспользоваться буквально подаренным ему шансом взять пояс WBO в поединке с его обладателем Джозефом Паркером. Разван тот бой, который был больше похож на спарринг, проиграл по очкам, хотя обещал вписать своё имя в историю Румынии.
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«Ортис — боец мирового класса, очень опытный, и это позволит мне воспользоваться возможностью продемонстрировать своё мастерство фанам на арене и тем, кто смотрит бой на Showtime», — заявил более чем двухметровый румын и пошёл усердно бить грушу.
Бой Ортис–Кожану, запланированный на 28 июля, рассчитан на 10 раундов.
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