Луис Ортис изъявил желание драться с чемпионом UFC Даниэлем Кормье

Грозный кубинский супертяж Луис Ортис (28-1, 24 КО) неожиданно изъявил желание помериться силами с чемпионом UFC в двух весовых категориях Даниэлем Кормье (21-1).

8 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) чемпион-полутяж Кормье нокаутировал чемпиона в тяжёлом весе Стипе Миочича (18-3), после чего в октагоне объявился здоровяк Брок Леснар (5-3) — именно он считается фаворитом на роль следующего оппонента Кормье.

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Ортису же предстоит закрыть поражение чемпиону WBC Дионтэю Уайлдеру (40-0, 39 КО). Как мы сообщали ранее, 28 июля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ортис сразится с экс-претендентом на чемпионский титул, румынским здоровяком Разваном Кожану (16-3, 9 КО).

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«Я бы хотел подраться с Кормье, — цитирует Ортиса BoxingScene. — Он победил нокаутом, и я чаще всего побеждаю нокаутом. Думаю, я побил бы его. Определённо хочу с ним драться. Не знаю, реально это или же нет, но я бы хотел поединка с Кормье. Так что, если ему интересно, то пускай наберёт мой номер».

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