Подмосковный боксер Чудинов сразится за титул временного чемпиона мира 21 июля

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве 21 июля состоится боксерский турнир в рамках празднования всероссийского дня бокса.

«Среди нескольких боев, предшествующих главному бою в программе вечера, пройдет поединок во втором среднем весе между подмосковным боксером Федором Чудиновым и 33-летним французом Наджибом Мохаммеди. На кону в 12-раундовом поединке будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA)», — говорится в сообщении.

Тридцатилетний боксер из Серпухова выступает на профессиональном ринге с 2009 года. За это время на его счету 17 побед, 12 из которых нокаутом, и два поражения. В 2016 году Чудинов получил титул суперчемпиона мира по версии WBA. Сейчас же спортсмен не владеет никаким титулом.