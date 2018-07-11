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Джеймс Дигейл присматривается к Бенавидесу и готов драться с Юбэнком
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Джеймс Дигейл присматривается к Бенавидесу и готов драться с Юбэнком 

Vringe.com 23 часа назад
Фото: Vringe.com
Британский экс-чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе Джеймс Дигейл (24-2-1, 14 КО), недавно отказавшийся от титула, чтобы не проводить обязательную защиту против Хосе Ускатеги, заверил, что у него по-прежнему остаётся много вариантов, среди которых — популярный на Туманном Альбионе Крис Юбэнк-младший и действующий обладатель титула WBC из Мексики Давид Бенавидес.
«Юбэнк не следит за языком, у его папаши явные проблемы со мной, так что я надеюсь, что его желание (провести поединок) осуществится, — цитирует Дигейла BoxingNewsOnline. — Посмотрим, вариантов у меня предостаточно. Люди думают, что отказавшись от титула я уже не представляю прежнего интереса, но кто откажется от присутствия моего имени в своём послужном списке?»
«Ещё один возможный бой — против Бенавидеса. Голодного молодого мексиканца, зрелищного и наносящего много ударов. Очень амбициозный юноша, который считает себя лучшим. (Хильберто) Рамирес? Не думаю, что он выглядит так же хорошо, но это не отменяет того, что он качественный боксёр».
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