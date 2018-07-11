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Для Майки Гарсии не существует слишком больших вызовов — промоутер
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Для Майки Гарсии не существует слишком больших вызовов — промоутер 

Vringe.com 20 часов назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира в четырёх категориях, действующий обладатель титула WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) Мигель Анхель «Майки» Гарсиа (38-0, 30 КО) готов выступать в любом из дивизионов от 61,2 кг до 66,7 кг, в зависимости от наличия интересных вариантов. Об этом заявил Ричард Шафер — глава компании Ringstar Sports, которая занимается карьерой Майки.
«У Майки Гарсии есть возможность доминировать в 61,2 кг и 63,5 кг, плюс он даже хочет подняться ещё выше и попробовать себя против лучших в полусреднем весе. Это демонстрирует характер и силу этого парня, для которого просто не существует слишком большого вызова. Где бы ни выступал Майки, его бои обязательны к просмотру по ТВ». — нахваливает бойца Шафер.
Ричард не сомневается, что предстоящий поединок Майки против чемпиона IBF Роберта Истера (21-0, 14 КО) не разочарует любителей бокса и, возможно, даже увеличит число почитателей этого вида спорта: «Бой против Роберта Истера из той категории поединков, которые могут превратить вас в фаната бокса. Это будет круто. Говорят, что стили делают бои, и эти два стиля просто созданы друг для друга»,
Бой Гарсиа-Истер состоится 28 июля в Лос-Анджелесе (США).
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По материалам BoxingScene
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