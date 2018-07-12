У Фьюри определились с противником

Бывший еврочемпион и соперник Владимира Кличко , проживающий в Германии 33-летний уроженец Италии Франческо Пьянета (35-4-1, 21 KO) стал следующим соперником Тайсона Фьюри (26-0, 19 KO). Поединок супертяжеловесов состоится 18 августа на арене Windsor Park в Белфасте (Северная Ирландия).

Пьянета дважды неудачно претендовал на мировые титулы: сначала проиграл Кличко в 2013 году (L TKO 6), а два года спустя — и Руслану Чагаеву (L KO 1). В последних трёх боях он дважды проиграл — ветерану Кевину Джонсону (L TKO 7) и безвестному проспекту Петару Милашу (L UD 10).

9 июня Фьюри вернулся после 31 месяца простоя и остановил Сефера Сефери (RTD 4).

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«Бой против Сефери — уже история. Пьянета значительно выше классом, а уровень его соперников говорит сам за себя. Франческо неплох для второго боя возвращения Фьюри. Тайсону нужно провести побольше раундов, чтобы перейти на другой уровень. Уверен, Пьянета выйдет на ринг с отчаянным желанием апсетнуть его», — заявил промоутер британца Фрэну Уоррен.

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