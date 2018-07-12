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28 панфиловцев: вся правда о подвиге
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28 панфиловцев: вся правда о подвиге 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Еще со школьных учебников все мы знаем о знаменитом подвиге 28 панфиловцев, которые в свое время под командованием генерал-майора И. В. Панфилова ценой собственной жизни остановили фашистов на подступах к Москве. Современные взгляды историков на легендарный бой у Дубосеково ситуацию представляют совершенно в другом свете. Некоторые из них вообще ставят под сомнение официальную версию боя.
16 ноября 41 года личный состав 4-й роты держал оборону на территории Дубосеково. Отряд из 28 человек во главе с политруком В. Клочковым одержал победу над гитлеровцами в тяжелом бою, уничтожив около 18 вражеских танков.
После войны все «панфиловцы», включенные в список военрука, посмертно получили звание Героя Советского союза.
Самое интересное началось уже в послевоенные годы. Некоторые из посмертно награжденных солдат оказались живы. В 1947 году всплыла информация о том, что два участника битвы прошли лагеря. Чтобы разобраться во всем этом, прокуратура начала проверку всех обстоятельств боя. Действительно, в сражении у Дубосеково погибли не все, как утверждалось в официальных сводках. [С-BLOCK]
Версия о том, что боя, как такового, вообще не было, публично озвучена многими историками. Сергей Мироненко, который в то время руководил государственным архивом, официально заявил, что вся история о храбрых панфиловцах — это всего лишь миф. На основании рассекреченных архивов некоторые историки пришли к выводу, что знаменитый подвиг был вымыслом журналиста «Красной Звезды» Александра Кривицкого, который первым и сообщил о бое. Попав на передовую, он пытался написать очерк о происходящих событиях. Вся история была записана со слов действующего комиссара дивизии, который в мельчайших подробностях рассказал о сражении. Бой вела 4-я рота, которая состояла из солдат в количестве свыше 120 человек, а не 28 героев, как утверждалось впоследствии в печатном издании. Многие факты искажены. Но бой действительно был.
Немного позже на допросе в прокуратуре Кривицкий, который опубликовал историю о подвиге, признался, что информация написана на основании рассказов солдат. Спустя несколько лет, во время проведения повторного следствия, Кривицкий заявил, что его под угрозой ареста вынудили признать свою статью вымыслом. [С-BLOCK]
Изучив все материалы, историки пришли к выводу, что бой все-таки был. На основании архивных документов было установлено, что в составе дивизии, воевавшей у Дубосеково, были не только русские. Основную часть представляли узбеки, казахи и киргизы. В связи с этим, кстати: Именно записанные слова В. Клочкова вызывали больше всего сомнений в том, что журналист достоверен в своем рассказе: «Россия велика, а отступать некуда — позади Москва!». Стали возникать вопросы и у коллег-журналистов, и у военной прокуратуры. Александр Кривицкий признал, что в его очерке присутствует и вымысел: «В части же ощущений и действий 28 героев — это мой литературный домысел».
В действительности рота была очень слабо оснащена. Но бойцы всеми силами пытались выстоять. Все события этой легендарной битвы впоследствии описал историк Б. Соколов, воссоздав реальную картину сражения.
На основании пояснений свидетелей боя и сотни рассекреченных архивов историкам все-таки удалось установить истину — бой действительно был, и подвиг был. Только вот факт существования этих самых 28 панфиловцев так и остался под большим вопросом.
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