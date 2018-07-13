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Финалист Суперсерии: Хочу быть самым лучшим, а не просто чемпионом мира
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Финалист Суперсерии: Хочу быть самым лучшим, а не просто чемпионом мира 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
В преддверии финального поединка турнира суперсредневесов Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) британец Каллум Смит (24-0, 17 КО) пообщался с корреспондентом Sky Sports.
Смит в очередной раз отметил, что считает странным решение организаторов турнира провести решающий бой, в котором сойдутся два британца (второй финалист — чемпион WBA Super британец Джордж Гроувз (28-3, 20 КО)), в далёкой Саудовской Аравии.
А ещё Смит искренне рассказал о своих планах на профессиональном ринге: «Когда я только перешёл в профессионалы, то поставил перед собой цель стать чемпионом мира. Но это всего лишь первая цель. А вообще-то я хочу стать лучшим в мире. Может быть для кого-то это прозвучит странно, но ведь разница на самом деле есть. Вы можете быть чемпионом мира, но вас будут считать, например, только шестым в дивизионе. Да и чемпионов мира целых четыре…»
«А я хочу быть №1. Не знаю, даст ли мне победа над Гроувзом звание лучшего бойца дивизиона, но однозначно мой рейтинг значительно повысится. А затем я, конечно же, попытаюсь договориться и побить ещё одного чемпиона мира, чтобы утвердить себя в роли лидера. №1 в мире — такова моя цель. А победа над Гроувзом мне в любом случае необходима», — цитирует Sky Sports боксёра.
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Напомним, организаторы Суперсерии не приняли окончательное решение о дате и месте проведения финала. По слухам, решающий поединок состоится в сентябре в Джидде (Саудовская Аравия).
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