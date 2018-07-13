Боб Арум рассказал, почему у промоутера Мэнни Пакьяо могут возникнуть трудности

15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоится дебютный вечер промоутерской компании MP Promotions легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО). В главном событии шоу выступит сам Пакьяо. Боксёр-бизнесмен-сенатор попытается отобрать «обычный» титул WBA в весе до 66,7 кг у грозного аргентинского нокаутёра Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО).

Эх, раз, да ещё раз — превью поединка между Пакьяо и Маттиссе

Тем временем, бывший промоутер Пакьяо Боб Арум (Top Rank Promotions) рассуждает на тему, почему у филиппинца в промоутерском деле могут возникнуть проблемы: «Это очень непростое дело. Здесь всё построено по принципу финансовой выгоды. Необходимо всё просчитать. Здесь нельзя, чтобы преобладали эмоции. Поэтому считаю, что Мэнни будет очень непросто».

Арум сравнивает Пакьяо с другими известнейшими боксёрами, ставшими впоследствии матёрыми промоутерами: «Де Ла Хойе потребовалось немало времени, чтобы войти в курс дела. А у Мэйуэзера это заняло ещё больше. Но ведь на Оскара работала целая куча людей, прежде всего Ричард Шафер . Пока Де Ла Хойя боксировал, он вообще не влезал в дела. Он просто боксировал, хоть его бои и проводились под вывеской Golden Boy Promotions».

«То же самое и Мэйуэзер с его Mayweather Promotions, — утверждает Арум. — У Флойда есть Эл Хэймон . Он и занимается всем, следит за финансами. А так очень сложно быть одновременно и бойцом, и промоутером. Пожалуй, даже невозможно. Проблема в том, что Мэнни всегда привык всё делать самостоятельно. Я не спорю, он — отличный парень, но в бизнесе так нельзя. Нельзя быть одновременно и бойцом, и бухгалтером, и промоутером. Не знаю, что он заработает на этом вечере. Надеюсь, он будет доволен финансовым итогом».

Напомним, в команде Пакьяо ранее обвинили Арума в саботаже. А сам функционер до последнего сомневался в том, что вечер бокса от промоутера Пакьяо в конце концов состоится.

Смотрите также: Берегись, Маттиссе: матёрый ветеран Мэнни Пакьяо сделал хмурое фото–предупреждение

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.