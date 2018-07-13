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Боб Арум рассказал, почему у промоутера Мэнни Пакьяо могут возникнуть трудности
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Боб Арум рассказал, почему у промоутера Мэнни Пакьяо могут возникнуть трудности 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоится дебютный вечер промоутерской компании MP Promotions легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО). В главном событии шоу выступит сам Пакьяо. Боксёр-бизнесмен-сенатор попытается отобрать «обычный» титул WBA в весе до 66,7 кг у грозного аргентинского нокаутёра Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО).
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Тем временем, бывший промоутер Пакьяо Боб Арум (Top Rank Promotions) рассуждает на тему, почему у филиппинца в промоутерском деле могут возникнуть проблемы: «Это очень непростое дело. Здесь всё построено по принципу финансовой выгоды. Необходимо всё просчитать. Здесь нельзя, чтобы преобладали эмоции. Поэтому считаю, что Мэнни будет очень непросто».
Арум сравнивает Пакьяо с другими известнейшими боксёрами, ставшими впоследствии матёрыми промоутерами: «Де Ла Хойе потребовалось немало времени, чтобы войти в курс дела. А у Мэйуэзера это заняло ещё больше. Но ведь на Оскара работала целая куча людей, прежде всего Ричард Шафер. Пока Де Ла Хойя боксировал, он вообще не влезал в дела. Он просто боксировал, хоть его бои и проводились под вывеской Golden Boy Promotions».
«То же самое и Мэйуэзер с его Mayweather Promotions, — утверждает Арум. — У Флойда есть Эл Хэймон. Он и занимается всем, следит за финансами. А так очень сложно быть одновременно и бойцом, и промоутером. Пожалуй, даже невозможно. Проблема в том, что Мэнни всегда привык всё делать самостоятельно. Я не спорю, он — отличный парень, но в бизнесе так нельзя. Нельзя быть одновременно и бойцом, и бухгалтером, и промоутером. Не знаю, что он заработает на этом вечере. Надеюсь, он будет доволен финансовым итогом».
Напомним, в команде Пакьяо ранее обвинили Арума в саботаже. А сам функционер до последнего сомневался в том, что вечер бокса от промоутера Пакьяо в конце концов состоится.
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