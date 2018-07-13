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Боксер Шафиков проведет поединок против филиппинца Джемино в андеркарде боя Гассиев — Усик
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Боксер Шафиков проведет поединок против филиппинца Джемино в андеркарде боя Гассиев — Усик 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 13 июля. Российский боксер Денис Шафиков проведет поединок против филиппинца Джона Джемино перед финалом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Ранее стали известны соперники других российских боксеров в этот день. Обладатель титула WBA International во втором среднем весе Федор Чудинов проведет бой с французом Наджибом Мохаммеди. Андрей Сироткин и Константин Пономарев проведут поединки с соотечественниками — Владимиром Шишкиным и Сергеем Воробьевым соответственно. Также в рамках вечера состоится поединок россиянки Инны Сагайдаковской с абсолютной чемпионкой мира норвежкой Сесилией Брекхус.
За свою профессиональную карьеру Шафиков провел 44 поединка. На счету россиянина 39 побед (20 — нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Он трижды проигрывал в боях за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), уступая мексиканцу Мигелю Васкесу (2014), кубинцу Рансесу Бартелеми (2015) и американцу Роберту Истеру-младшему (2017).
Боксерский турнир станет ключевым событием программы празднования Дня бокса в столице России, в рамках которого промоутерская компания Comosa AG представит первый в истории финал за самый значимый приз в боксерском мире — Кубок Мохаммеда Али.
Накануне вечера бокса, 20 июля, состоится церемония жеребьевки второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, которая будет проходить в трех весовых категориях.
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