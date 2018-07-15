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Мэнни Пакиао: «Удивлен, что отправил Матиссе в нокаут»
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Мэнни Пакиао: «Удивлен, что отправил Матиссе в нокаут» 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Филиппинский боксер Мэнни Пакиао прокомментировал свою победу над Лукасом Матиссе.
— Когда я в последний раз отправлял соперника в нокаут? Давно, — цитирует филиппинца ESPN. — Матиссе — сильный боец, поэтому мне нужно было держать руки вверху и показывать все, на что я способен. Я удивлен, потому что Матиссе — сложный соперник, а я отправил его в нокаут. Я был сосредоточен и терпелив во время боя, упорно работал на тренировках. Мы провели большую работу по подготовке к бою.
Филиппинец нокаутировал аргентинского боксера в седьмом раунде. Пакиао на протяжении поединка трижды отправлял Матиссе на ринг. Третий нокдаун оказался последним. Филиппинский боксер провел первый бой после годичного перерыва.
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