Большое интервью Майки Гарсии: он рассказал обо всём

Чемпион мира в четырёх весовых категориях, американец мексиканского происхождения Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) дал интервью радиошоу Дэнни Морела, где рассказал о старте боксёрской карьеры, своей команде, семье и многом другом. vRINGe.com предлагает перевод данной беседы.

— Как начался ваш путь в боксе?

— Мой отец начал заниматься боксом с моими старшими братьями Дэнни и Робертом. Отец был главным в боксёрском зале в Окснарде, откуда и мы сами. Я вырос, смотря на моих братьев в боксерском зале, но я не был уверен, хочу ли я этим заниматься. Тогда мне было около 10-ти лет, и я не задумывался о будущем, но как-то мы пошли посмотреть на бокс моего племянника. Он был младше меня, и у одного из ребят не было соперника для поединка. Таким образом, я согласился на выставочный бой. Я знал кое-что о боксе, но я не тренировался. Мой брат подписал меня на это, мне было 13 лет. Мы одолжили всю экипировку, так как не были готовы и пришли только поддержать племянника. Тогда мне понравилось соревноваться, понравилась поддержка зрителей, я хорошо себя чувствовал. После этого я начал тренироваться в зале регулярно. Я никогда не занимался другими видами спорта типа баскетбола, американского и европейского футбола. Я посещал зал после школы.

— Вы немного сомневались?

— Да, я не был уверен, что мне нравится. У каждого ребёнка-боксёра была мечта стать чемпионом. Мой брат Роберт начал заниматься боксом в 5 лет, большинство детей начинали в 8 лет и к 14-15 годам имели несколько сотен любительских поединков. Я начал поздно, мой первый любительский бой был в 14 лет, а в 18 лет я перешёл в профессионалы. Тогда у меня было только 60 любительских боёв, а других ребят было по две-три сотни.

— Как вы это почувствовали? Когда вы начали работать, вы увидели результат и подумали, что будете строить карьеру?

— Я чувствовал, что у меня есть шанс. У меня были успехи на локальных турнирах. Когда мне было 15-16 лет, я дошёл до финала турнира юных олимпийцев в Луизиане, в котором проиграл.

— Это было первое поражение?

— Я провёл всего лишь 9 боёв до этого турнира, а другие ребята провели 50-100 поединков.

— Подождите секунду, что это было? Это был природный талант, тяжёлые руки или годы, проведённые в боксёрской среде? Может, это у вас в крови?

— Я думаю, что мне помогла комбинация всего этого. Я взрослел и учился, наблюдая за моими братьями. У одних детей есть природный талант, другие атлетичны, а я учился у моих братьев и отца и всё очень быстро схватывал. Я начал турнир с рекордом 9-0, дошёл до финала с показателем 15-0, в котором проиграл, завоевав серебряную медаль. Я был номером два в стране в возрасте 15 лет, имея небольшой опыт по сравнению с другими ребятами. Это событие открыло нам глаза. Следующий такой турнир я выиграл, выиграл ещё пару других турниров и решил заниматься боксом и далее. Мне нужно было быть терпеливым и умным. Для этого я наблюдал за карьерами своих родных и других боксёров. Я перешёл в профи и хотел увидеть, куда я смогу дойти. В то же время, я учился и закончил полицейскую академию.

— Насколько много вашей жизни занимали тренировки?

— Каждый день я делал пробежки и другие упражнения в течение двух часов. Я вставал и делал это ежедневно.

— Я пытаюсь объяснить людям, что успех в боксе или бизнесе — это результат успешности человека. Успешный человек скажет: «Я не остановлюсь!» в любой сложной ситуации. У вас будет возможность не вставать рано утром, не работать, не поддерживать форму или не заключать контракт, сделку из-за которой вы нервничаете. Вы можете не делать этого, но говорите: «Нет, я буду работать!»

— Да, и ты получаешь уверенность от своей работы. Встаю рано утром, делаю пробежку, потом провожу работу в зале: спарринги, работа на тяжёлом мешке. На следующий день всё повторяется. Да, мне удобнее валяться в кровати, но это не поможет подготовится к бою. Это тяжёлая работа, далеко не каждый сможет это делать. Но те, кто готов это делать — добиваются успеха. В основном все видят меня только в день боя. Увидели меня 20 минут на телевидении и думают, что это было легко, но они не видели 10 недель подготовки, они не видели 10 лет моей карьеры до этого, как я добрался туда, где я сейчас.

Это не случилось за одну ночь. Я ушёл в профи в 18 лет. У меня уже ушло 12 лет на мою профессиональную карьеру. Вершины не достигаются быстро, они требуют времени.

— Существуют талантливые ребята, которые решают заниматься боксом, а есть те, которые много трудятся. Что вы думаете важнее — талант или работа?

— Если у тебя есть талант, но ты не работаешь, то у тебя ничего не выйдет. Мы уже видели очень талантливых бойцов, которые испортили свою карьеру из-за своей лени и нежелания тренироваться. Они думают, что обойдутся малым, что будет достаточно определённых тренировок. Такие бойцы доходят только до определённого уровня. Они сталкиваются с хорошо подготовленными ребятами и не могут победить из-за того, что устают за 3-4 раунда. Так что неважно, насколько вы талантливы, потому что если вы не выполняете весь объём тренировок, это отразится негативно в дальнейшей перспективе.

— Я очень верю в силу тренера. Они мотивируют, имеют ясное видение. Вы задумывались над тем, что у вас в жизни было несколько различных тренеров, которые помогли создать имя Майки Гарсиа?

— В моей жизни есть люди, которых я не могу назвать тренерами, но они сильно влияют не только на мою карьеру, а и на мою жизнь. Когда мне нужно принять определённое решение, не только в боксе, а и в жизни, то есть много людей, с чьим мнением я считаюсь. Они вокруг меня, я поддерживаю с ними связь или дружу. Если нужно принять решение в любом аспекте, у меня есть к кому обратиться. Эти люди находятся возле моей команды, и иметь таких людей очень важно. Если у тебя нет таких людей и ты делаешь всё на свое усмотрение, то тебе нужно иметь огромные знания, а это попросту невозможно.

— Что касается бокса. В день боя в вашем углу…

— У каждого есть работа. Большей частью это моя семья. Мой тренер и брат — Роберт, который был чемпионом мира, закончил карьеру в 2002 году и стал работать тренером. Мой отец Эдуардо, он всегда был тренером. Мой племянник Пита, старший сын Роберта. Также у меня в углу катмен — доктор Роджер Андерсон , который работает с нами со времен карьеры моего брата. Мы знаем его около 30 лет. У них у всех есть работа. Они идут к рингу до боя, проверяют всё необходимое, и когда начинается бой, всё проходит гладко. Каждый знает, что ему делать. Когда звучит гонг на перерыв, мой племянник ставит стул, мой отец держит воду или ведро.

— Я не видел вас в ринге в тяжёлом состоянии.

— Насколько я помню, у меня было 2 ситуации, когда у меня были кровоподтеки: первый раз было рассечение от удара головой, а второй раз у меня был сломан нос. У меня есть команда, которая отлично выполняет работу, которой я доверяю и ни о чём не беспокоюсь.

— Вы мексиканский боец.

— Да.

— Вы гордитесь тем, что вы мексиканский боец? У меня с детства ассоциация мексиканского духа, как духа непреклонного воина. Как вы это ощущаете?

— Я очень горд представлять мой народ, мою семью, мою фамилию и иметь поддержку всей Мексики. Это всё большая честь и это помогает мне не сдаваться, работать сильнее. Сравнение или упоминание моего имени с великими именами — это невероятно. Я никогда не верил, что буду упоминаться в одном ряду с ними. В прошлом бою я взял титул в четвёртой весовой категории. Я взял титул в полулёгком, во втором полулёгком, в лёгком и первом полусреднем весах. Только два человека имели такое достижение — это Мэнни Пакьяо и Хуан Мануэль Маркес. Для меня Маркес лучший мексиканский боец, которого я видел. Он также мой друг, я встречался с ним несколько раз. Это удивительно, но я знаю, что могу дать фанам больше. Никто не добирается сюда по счастливому совпадению, и у меня есть доказательства того, что это не счастливый случай.

— Я всегда говорю о том, что давление — это привилегия. Чем больше ты растёшь, тем больше на тебя давления и ответственности. Это привилегия, иметь такое давление?

— Я согласен. Есть другие чемпионы в боксе, но на них не оказывается давление. Фаны не рассматривают их как великих бойцов или бойцов элитного уровня. Все всегда спрашивают: «Что дальше?» и я не могу просто выбрать себе лёгкого противника. Я всегда должен делать шаг вверх и драться с чемпионом за чемпионом, подниматься в весе. С одной стороны, я делаю это, чтобы удовлетворить своих фанов, а с другой — чтобы доказать самому себе, какой я на самом деле боец. Я пользуюсь этим давлением.

— Что помогает вам сфокусироваться на цели?

— Сам бой — это фокусировка. Я знаю, что мой соперник тренируется тяжелее меня, он тренируется, как никогда ранее. Для соперников побить меня — это большая возможность. Я это понимаю и не дам никому занять моё место. Вот моя фокусировка. Моя семья и дети также мотивируют меня.

— Сколько у вас детей?

— У меня трое детей. Моей старшей дочери 11 лет, а сыновьям 7 и 3. Они моя мотивация, ведь всё, что я делаю в боксе — для них. Я должен быть уверен, что достигну целей для моей семьи. Иногда мы делаем выходные без тренировок. Я могу быть уставшим или с болью, или с нехваткой отдыха. Мой тренер и отец настолько опытны в этом. Они видят или я им говорю о необходимости сбавить обороты. Можем решить, если это нужно, сделать выходной. Нам не нужны повреждения или травмы, но на следующий день мне нужно работать ещё больше. В таком ключе я подхожу к бою.

— Как вы строите свой бренд?

— Я должен упорно работать, выигрывать поединки и после этого я делаю маркетинг и брендинг. Каждый бой крупнее, привлекается больше фанов, генерируется больше продаж. Мой бренд растёт с моим ростом в спорте. Это не случилось за одну ночь, это результат 12-летней карьеры. Он растёт медленно, но верно. Иногда я делаю некоторые вещи для поддержания интереса ко мне, но главная цель — победы в боксе. Для меня это самый большой приоритет.

— Насколько был полезен перерыв в боксе и как вы себя мотивировали?

— Это хороший вопрос. У меня был перерыв в 2,5 года. Я провёл поединок в 2014 году, после чего мой контракт закончился, но промоутер говорил, что нет. В контракте было дополнение о продлении. По сути, контракт не имел даты окончания. Он продолжал действовать больше двух лет. На протяжении этого времени я не мог заполучить бои с любым другим промоутером. Ни один промоутер не хотел работать со мной из-за этой ситуации с контрактом. Также мой промоутер не давал мне поединков с целью опустить мои позиции, «положить меня на полку» для того, чтобы я пришёл и умолял его о бое, и подписался на что угодно, что мне предложат. В это время я не переставал посещать зал. Был активным. Мой брат открыл новый зал с большим количеством молодых боксёров. Я помогал им готовиться. Я тренировался и спарринговал с ними. Это также помогало мне находиться в форме. Когда я вернулся в профессиональный бокс, я был в форме. Этот период очень помог мне. Это позволило мне отойти от регулярной боксерской рутины, но у меня появился голод и страсть к боксу. Также я многое узнал про боксёрский бизнес, что позволило мне принимать лучшие решения.

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.