Второй сезон Суперсерии: промоутер назвал всех участников-суперлегковесов

Американский промоутер Лу Дибелла (DiBella Entertainment) в беседе с корреспондентом Montero Boxing назвал весь состав второго сезона турнира в весовой категории до 63,5 кг Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

6 из 8 участников были ранее объявлены официально. По словам Дибеллы, два последних бойца, которые выступят в турнире — это американский проспект Райан Мартин (22-0, 12 КО) и экс-чемпион дивизионом ниже британец Терри Флэнеган (33-1, 13 КО): «Флэнеган — восьмой участник турнира. А ещё в Суперсерии примет участие Мартин».

В ночь на 15 июля по восточноевропейскому времени подопечный Дибеллы, «временный» чемпион WBC Риджис Прогрейс (22-0, 19 КО) из США победил досрочно в родных стенах аргентинца Хуана Хосе Веласко (20-1, 12 КО), завоевав путёвку в Суперсерию.

Комментирует Дибелла: «Риджис хочет объединительных поединков. Сделать бой с (полноценным чемпионом WBC) Хосе Карлосом Рамиресом пока-что не представляется возможным. А в этом турнире на кону будут титулы IBF и WBA. А значит, у Риджиса есть отличный шанс выйти из турнира с бриллиантовым титулом WBC, а также с двумя другими поясами».

Напомним, кроме Прогрейса в турнире примут участие:

— швед Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF;

«Турнир будет просто бесподобным, — рассказывает Дибелла. — Масштабным, международным, некоторые поединки состоятся в США. А значит, победа в турнире — это не просто отличные призовые, но и узнаваемость. А вы и сами знаете, что выиграть турнир Прогрейсу вполне по зубам. Он не просто боксирует, он выходит с целью нанести сопернику урон. У него смертельные удары. Причём, с обеих рук».

Дибелла также сотрудничает с белорусом Баранчиком. Возможно, по этой причине промоутер считает Ивана также кандидатом на победу в турнире: «Турнир опасен, поэтому некоторые промоутеры не выставили своих парней. Ведь здесь сложнее, практически невозможно контролировать, подбирать себе „правильного“ оппонента. Поэтому примут участие восемь бойцов, которые уверены в себе и в которых верят их промоутеры. В турнире сразу же несколько очень хороших бойцов. Очень хорош Баранчик. Очень хорош Релих. Тейлор — невероятно зрелищный боец».

Напомним, жеребьёвка второго сезона Суперсерии состоится в Москве (Россия) 20 июля.

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