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Проект на миллиард: Эдди Херн увёл чемпиона Хукера из-под носа у Боба Арума
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Проект на миллиард: Эдди Херн увёл чемпиона Хукера из-под носа у Боба Арума 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Сегодня в Нью-Йорке (США) промоутер Эдди Херн (Matchroom USA) проведёт пресс-конференцию и озвучит имена боксёров, которые подписали с ним контракт и примут участие в «проекте на миллиард» — сделке с онлайн-стриммингом DAZN.
ESPN сообщает, что одним из подписантов является Морис Хукер (24-0-3, 16 КО) из США, чемпион WBO в весе до 63,5 кг. Источник ссылается на слова Дино Дувы (Roc Nation Sports), промоутера американского чемпиона.
По словам последнего, ранее Хукер был близок к заключению соглашения с промоутером Бобом Арумом (Top Rank Promotions). Тот предложил чемпиону контракт на 2 боя. Первым соперником Хукера в октябре должен был стать соотечественник, обязательный претендент Алекс Сауседо (28-0, 18 КО). В случае победы над Сауседо, Хукеру был также предложен объединительный бой в начале 2019 года с чемпионом WBC американцем Хосе Карлосом Рамиресом (22-0, 16 КО). И Сауседо, и Рамирес являются бойцами Top Rank.
Рассказывает Дино Дува: «Если всё пойдёт по плану, то уже во вторник Хукер будет представлен на пресс-конференции Херна в качестве бойца, которому предстоит выступать в проекте DAZN. Речь идёт о сопромоутерском соглашении между Roc Nation и Matchroom USA. Мы очень быстро договорились. И мы очень довольны предложенными условиями. Морис говорит, что это предложение нравится ему намного больше, чем предыдущее».
Поскольку у Арума эксклюзивный контракт с телеканалом ESPN, а Херн заинтересован исключительно в том, чтобы его бойцы выступали в проекте DAZN, с высокой долей вероятности стороны не сумеют договориться без промоутерских торгов. В случае, если организатор боя определится на торгах, распределение призового фонда будет в соотношении 75/25 в пользу чемпиона.
Рассказывает Дува: «Я сообщил Аруму, что предложение от Херна гораздо более выгодно нам в финансовом плане. Боб ответил: „Если это действительно так, подписывай контракт с Херном. Мы в любом случае сделаем бой с Сауседо“. То есть никаких проблем нет, Боб всё понимает».
Напомним, сперва Хукеру предстоит решить свои проблемы с законом.
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Чемпионом мира Хукер стал в июне 2018 года. Американец на выезде в Британии с местным фаворитом, экс-чемпионом дивизионом ниже Терри Флэнеганом (33-1, 13 КО) разыграли вакантный титул. Раздельным решением судей победа досталась гостю.
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