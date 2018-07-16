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Исмаил Силлах: Усик и Гассиев — это как Али и Форман
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Исмаил Силлах: Усик и Гассиев — это как Али и Форман 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Бывший претендент на звание чемпиона мира в полутяжелом весе Исмаил Силлах назвал своего соотечественника украинца Александра Усика фаворитом финала Суперсерии, в котором он встретится с россиянином Муратом Гассиевым.
Напомним, что бой пройдет 21 июля в Москве. На кону будут титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.
ЧМ-2018 КРУЧЕ СУПЕРСЕРИИ
Бой Усик — Гассиев идет к срыву. Почему украинцы не хотят драться в Москве?
— В России только что завершился чемпионат мира по футболу. Насколько финал Суперсерии сопоставим с таким событием? — Конечно, чемпионат мира по футболу — событие более массовое. За ним следят даже те, кто не увлекается футболом. К примеру, в США не особенно любят футбол, но все знали про турнир и следили за ним. Может быть, лет через 20 и интерес к Суперсерии будет сопоставим.
— Когда я говорил с российскими специалистами, все в один голос заявил, что Гассиев серьезно прибавил в мастерстве к полуфиналу Суперсерии, а Усик свой бой провел на старом багаже. А как считаете вы? — Это два опытных боксера. Усик, конечно, опытнее. Он прошел олимпийский цикл. Выиграл золотую медаль. И как боксер он сейчас не сможет кардинально измениться в одну секунду. Он будет делать то, что умеет. Он мало что меняет. Александр боксировал с хорошими соперниками. Причем у них дома. Я в первую очередь говорю о Бриедисе. Но Усик победил, так что ничего страшно.
Гассиев моложе и он действительно прибавляет. Он используется свои лучшие качества. Подходит и мощно бьет, ломает соперника психологически.
«ПРУ» ЗА УСИКА ДО ПОСЛЕДНЕГО
— Если после жеребьевки все называли Усика явным фаворитом турнира, как расклады изменились перед финалом? — Я «пру» за Саню до последнего. Сразу говорил, что он станет победителем. И остаюсь при своем мнении. Он — очень классный боксер. У него очень хорошая команда. И Анатолий Ломаченко может помочь. Риск есть, но фаворит все равно Усик.
— Накануне боя Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо вы говорили, что хотите увидеть бой, от которого можно будет «кайфануть». Здесь такая же история? — Да, 100 процентов. Все об этом поединке говорят. Струны натянуты до предела. Это будет классный бокс. Хотя теоретически все может закончиться в первых раундах. А в целом шансы — 50 на 50. У Мурата — бешеная сила. У Сани — бешеная техника. И победитель их боя будет настоящим абсолютным чемпиона мира. Причем таким, что никто не скажет, что победителю повезло, и он этого звания не заслужил.
— Многие украинские болельщики опасаются за судейство в Москве. Вы много раз боксировали в России. Сталкивались с чем-то подобным? — Тяжело об том рассуждать. Большие деньги на кону. Может быть, в равном бою победу отдадут Гассиеву. Но каким бы ни был результат, организаторы все равно заработают на этом поединке. Я не думаю, что будет явная предвзятость. Но когда на кону такие деньги… Не знаю. Чтобы быть богом, нужно быть богом.
МУРАТА ОДНИМ УДАРОМ НЕ СЛОМАТЬ
Денис Лебедев: Усик выиграет по очкам или Гассиев досрочно. Других вариантов нет  — Специалисты считают, что если бой закончится досрочно, то только в пользу Гассиева. А Усик способен нокаутировать Мурата? — Думаю, да. Я Саню знаю давно. Боксировал и спарринговал с ним. Он может. Естественно, Мурат силен физически. Одним ударом его не сломаешь.
— Независимо от результата боя пройдет и реванш. Как считаете, стоит ли его проводить? — Мы возвращаемся к разговору о деньгах. Все понимают, что спрос на бой большой. И заработать можно и на втором поединке. Почему нет? Болельщикам нравится шоу, функционерам нравится прибыль.
— А являются ли они лучшими боксерами своей весовой категории? — В данный момент — да. Есть в этом дивизионе и другие хорошие боксеры, но в финал вышли лучшие их них.
— Сопоставим ли этот бой с поединком Владимира Кличко и Александра Поветкина? Что круче? — Кличко — это большая раскрученная денежная машина, которая была чемпионом десять лет. Это другой уровень. А здесь крутая система турнира, а что лучше — это на любителя. Мне ближе бой Гассиева и Усика. Мы видели, как боксеры росли и сейчас на кону все пояса.
— Я не видел, чтобы в иностранной прессе что-то писали про этот вес. Вы живите в США. Там есть интерес к этому поединку? — В боксерском мире об этом поединке говорят много. Но в целом в США, вы же понимаете, что здесь всех интересуют только местные боксеры. Из этой страны никто не участвовал в Суперсерии. Основная масса интересуется своими чемпионами, но боксерский мир все понимает и внимательно следит.
— На постсоветском пространстве — это самый крутой бой. А какая сейчас главная тема о боксе в США? — Тяжело сказать. Мне кажется, что поединок Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. О нем много говорят. Все хотят этот бой увидеть. Но мне больше интересна встреча Усика и Гассиева. Два разных стиля — как Мохаммед Али и Джордж Форман.
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