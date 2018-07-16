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Усик−Гассиев: подборка экспертных мнений по финалу Суперсерии — видео
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Усик−Гассиев: подборка экспертных мнений по финалу Суперсерии — видео 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Проект LuckyPunchNet собрал в одном видео мнения многих известных экспертов бокса, предложив им спрогнозировать победителя финала турнира тяжеловесов Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Напомним, 21 июля в Москве (Россия) абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг), лучшего бойца дивизиона по мнению журнала The Ring, первого обладателя титула Muhammad Ali Trophy определят украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) и россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО).
В видео представлены комментарии кикбоксёра Артура Кишенко, президента Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаила Завьялова, телекомментатора, эксперта бокса Григория Стангрита, экс-чемпиона мира Виктора Постола, генерального директора промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александра Красюка, боксёра Сергея Радченко, вице-президента Лиги профессионального бокса Украины Алины Шатерниковой, главного редактора vRINGe.com, телекомментатора и эксперта бокса Антона Горюнова, «временного» чемпиона мира Александра Гвоздика и бывшего чемпиона мира, тренера Вячеслава Сенченко.
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