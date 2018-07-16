Ещё
В Набережных Челнах нашли мертвым чемпиона Евразии по боям без правил
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Набережных Челнах нашли мертвым чемпиона Евразии по боям без правил 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
На территории ДЮСШ «Витязь», что в Набережных Челнах, утром 16 июля нашли мертвым 44-летнего Владимира Юдина. В последнее время чемпион Европы по боям без правил работал в спортшколе тренером по смешанным единоборствам и занимал должность замдиректора ДЮСШ «Витязь». Как сообщают «Челнинские известия», мужчина мог умереть еще в субботу, 14 июля. Об этом свидетельствуют последние записи в его мобильном телефоне. При этом, он постарался спрятаться так, чтобы его не сразу нашли. При первичном осмотре следов насильственной смерти не нашли. Сообщается, что у Владимира Юдина остались двое маленьких детей. Фото: ДЮСШ «Витязь»
Казанский репортер: последние новости
Аида Гарифуллина закрыла ЧМ-2018 «Калинкой-Малинкой» под аккомпанемент Роналдиньо В Казани закончили паблик-арт с капитаном сборной Хорватии ​ЧМ-2018 все. Мы видели чемпионов. Дважды
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За «сухого» Путина оправдались30
Известный российский чемпион найден мертвым25
Расстроенных после ЧМ хорватов встретили с истребителями45
На поле в финале ЧМ произошел скандал565
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018231
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение