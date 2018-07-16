В Набережных Челнах нашли мертвым чемпиона Евразии по боям без правил 

На территории ДЮСШ «Витязь», что в Набережных Челнах, утром 16 июля нашли мертвым 44-летнего Владимира Юдина. В последнее время чемпион Европы по боям без правил работал в спортшколе тренером по смешанным единоборствам и занимал должность замдиректора ДЮСШ «Витязь». Как сообщают «Челнинские известия», мужчина мог умереть еще в субботу, 14 июля. Об этом свидетельствуют последние записи в его мобильном телефоне. При этом, он постарался спрятаться так, чтобы его не сразу нашли. При первичном осмотре следов насильственной смерти не нашли. Сообщается, что у Владимира Юдина остались двое маленьких детей. Фото: ДЮСШ «Витязь»