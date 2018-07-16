Гассиев прилетел в Москву 

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе, российский боксер Мурат Гассиев сегодня в обед прибыл в Москву.
Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, вместе с Гассиевым в российскую столицу прибыли боксеры Федор Чудинов, Денис Шафиков и Константин Пономарев. Об этом «Советскому Спорту» сообщили в Федерации бокса России. Все боксеры прибыли в Москву из США, где располагается лагерь тренера Абеля Санчеса «Биг Бэр».
В эту субботу Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком. На кону будут стоять четыре пояса чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF. Сам бой пройдет в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии. В андеркарде боксерского вечера также проведут бои Чудинов, Шафиков и Пономарев. Их соперники — Наджиб Мохаммеди, Шахабас Махмудов и Сергей Воробьев соответственно.