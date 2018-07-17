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SuperFly 3: в рамках шоу состоится бой за вакантный титул IBF
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SuperFly 3: в рамках шоу состоится бой за вакантный титул IBF 

Vringe.com 34 минуты назад
Фото: Vringe.com
№10 рейтинга P4P по версии vRINGe.com, 36-летний филиппинец Донни Ньетес (41-1-4, 23 КО) проведёт поединок с менее известным соотечественником Астоном Палисте (24-2, 20 КО) за вакантный титул чемпиона IBF во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) в рамках шоу SuperFly 3, информирует Bad Left Hook.
По данным источника, ранее запланированный на 18 августа в Себу (Филиппины) поединок между Ньетесом и Палисте состоится 8 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и будет показан в США на кабельном телеканале НВО.
Для Ньетеса предстоящий бой станет дебютом в рамках дивизиона. Ранее филиппинец уже покорил три весовые категории.
Ранее ожидалось, что главным событием шоу SuperFly 3 станет реванш между чемпионом WBC в весе до 52,2 кг Срисакетом Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) из Таиланда и претендентом Хуаном Франсиско Эстрадой (36-3, 25 КО) из Мексики, но у планах тайца — два кряду боя на родине.
Отметим, в этот же день на соперничающем с НВО телеканале Showtime запланировано шоу из Нью-Йорка, в главном событии которого в объединительном поединке сойдутся американские чемпионы в лёгком весе (до 61,2 кг), чемпион IBF Роберт Истер (21-0, 14 КО) и чемпион WBC Майки Гарсиа (38-0, 30 КО).
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