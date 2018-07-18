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Инна Сагайдаковская: «Я нокаутирую Брекхус»
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Инна Сагайдаковская: «Я нокаутирую Брекхус» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Россиянка Инна Сагайдаковская заявила, что отправит в нокаут норвежку Сеслилию Брекхус. Их поединок состоится в Москве 21 июля.
— Я в отличной форме, готова к бою и готова побеждать, — сказала спортсменка. — Я выиграю у Брекхус нокаутом. Я ставлю на досрочное завершение боя. Подготовка прошла отлично, мы работаем с новым тренером всего два месяца, но нам удалось найти общий язык и подготовить кое-какие фишки. Нашли слабые места Брекхус. Так что к бою готовы.
Это будет самый важный бой в моей карьере, самая серьезная соперница. Но я, если честно, давно хотела встретиться с Брекхус, давно за ней наблюдала. Сделала новый вес спокойно, без каких-то серьезных ограничений.
Главным поединком вечера станет бой россиянина Мурата Гассиева и украинца Александра Усика.
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