Восьмым и последним официально заявленным бойцом Суперсерии–2, которая состоится в легчайшем весе, стал 26-летний двукратный чемпион мира (2011 и 2013 годы) в любителях Михаил Алоян (4-0) из РФ. Об этом сообщила пресс-служба WBSS. Сейчас россиянин владеет региональным титулом интернационального чемпиона по версии WBA. «Я рад и горд, что у меня есть возможность принять участие в турнире. Уверен, что я быстрее всех соперников по Суперсерии», — заявил Алоян. Также сегодня WBSS подтвердила, что среди участников будет и «суперчемпион»» WBA Райан Барнетт. Ранее ходили слухи, что североирландец не выступит в Суперсерии–2.
Напомним, бои Суперсерии–2 пройдут в трёх весовых категориях. Одна из них уже с полным составом, во второй пока не хватает двоих участников: Легчайший вес (до 53,5 кг): — Райан Барнетт (19-0, 9 КО), «суперчемпион»» WBA — Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF — Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO — Джейсон Молони (17-0, 14 КО), претендент по IBF — Нонито Донэйр (38-5, 24 KO) — Хуан Карлос Пайано (20-1, 9 КО) — Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО), «обычный» чемпион WBA — Михаил Алоян (4-0) Суперлёгкий вес (до 63,5 кг) — Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA — Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC — Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF — Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF — Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО), претендент по WBA — Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО), «временный» чемпион WBC 20 июля состоится жеребьевка четвертьфиналов. Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.