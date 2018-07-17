Ещё
Суперсерия–2: состав турнира в легчайшем весе заполнен — Алоян успел вскочить в поезд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суперсерия–2: состав турнира в легчайшем весе заполнен — Алоян успел вскочить в поезд 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Восьмым и последним официально заявленным бойцом Суперсерии–2, которая состоится в легчайшем весе, стал 26-летний двукратный чемпион мира (2011 и 2013 годы) в любителях Михаил Алоян (4-0) из РФ. Об этом сообщила пресс-служба WBSS. Сейчас россиянин владеет региональным титулом интернационального чемпиона по версии WBA. «Я рад и горд, что у меня есть возможность принять участие в турнире. Уверен, что я быстрее всех соперников по Суперсерии», — заявил Алоян. Также сегодня WBSS подтвердила, что среди участников будет и «суперчемпион»» WBA Райан Барнетт. Ранее ходили слухи, что североирландец не выступит в Суперсерии–2.
Напомним, бои Суперсерии–2 пройдут в трёх весовых категориях. Одна из них уже с полным составом, во второй пока не хватает двоих участников: Легчайший вес (до 53,5 кг): — Райан Барнетт (19-0, 9 КО), «суперчемпион»» WBA — Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF — Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO — Джейсон Молони (17-0, 14 КО), претендент по IBF — Нонито Донэйр (38-5, 24 KO) — Хуан Карлос Пайано (20-1, 9 КО) — Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО), «обычный» чемпион WBA — Михаил Алоян (4-0) Суперлёгкий вес (до 63,5 кг) — Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA — Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC — Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF — Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF — Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО), претендент по WBA — Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО), «временный» чемпион WBC 20 июля состоится жеребьевка четвертьфиналов. Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Александр Усик vs Мурат Гассиев Гассиев прилетел в РФ: Достаточно поспать в самолете — и готов драться в аэропорту Дэвид Прайс: Энтони Джошуа против Поветкина — очень даже конкурентный бой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У русских вода из-под крана вкуса крови»51
На поле в финале ЧМ произошел скандал574
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео831
Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»33
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018233
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение