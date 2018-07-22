Гассиев объяснил поражение от украинца Усика

Гассиев прокомментировал поражение от Усика в финале суперсерии

Российский боксер Мурат Гассиев подвел итоги финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Отличный бой, отличный опыт. Хочу поздравить команду Саши Усика с замечательно проделанной работой. Чувствуется разница: у соперника большая любительская школа. У Усика намного больше боев. Мы увидели слабые стороны — будем работать над их улучшением. Вернемся намного сильнее», — заявил Гассиев.

Он так же рассказал о плане на поединок.

«Мы знали, что он будет двигаться, наносить удары сериями. Надо было лишать его пространства не давать ему работать. Но сегодня он действовал намного лучше, чем я. Результат — победа», — подытожил боксер.

21 июля в Москве состоялся финал WBSS. Бой продлился все 12 раундов, единогласным решением судей победил Усик. 31-летний спортсмен объединил пояса и стал абсолютным чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, Усик выиграл трофей имени Мохаммеда Али.

Усик одержал 15-ю победу в карьере, он ни разу не проигрывал. Гассиев потерпел первое поражение на профессиональном ринге, в его активе 26 побед.