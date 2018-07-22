Ещё
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гассиев прокомментировал поражение от Усика в финале суперсерии 

Lenta.ru 8 часов назад
Российский боксер Мурат Гассиев подвел итоги финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».
>> Гассиев проиграл украинцу Усику в бою за четыре чемпионских пояса
«Отличный бой, отличный опыт. Хочу поздравить команду Саши Усика с замечательно проделанной работой. Чувствуется разница: у соперника большая любительская школа. У Усика намного больше боев. Мы увидели слабые стороны — будем работать над их улучшением. Вернемся намного сильнее», — заявил Гассиев.
Он так же рассказал о плане на поединок.
«Мы знали, что он будет двигаться, наносить удары сериями. Надо было лишать его пространства не давать ему работать. Но сегодня он действовал намного лучше, чем я. Результат — победа», — подытожил боксер.
21 июля в Москве состоялся финал WBSS. Бой продлился все 12 раундов, единогласным решением судей победил Усик. 31-летний спортсмен объединил пояса и стал абсолютным чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, Усик выиграл трофей имени Мохаммеда Али.
Усик одержал 15-ю победу в карьере, он ни разу не проигрывал. Гассиев потерпел первое поражение на профессиональном ринге, в его активе 26 побед.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии125  Ещё 245 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поставил на колени Россию»625
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире129
Футболист отказался от медали ЧМ в России68
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ353
Видео
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение