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Джошуа рассказал о силе Поветкина
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Джошуа рассказал о силе Поветкина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой с россиянином Александром Поветкиным, сообщает ТАСС.
"Поветкин является одним из самых грозных противников за всю мою карьеру. Я долгое время следил за его боями. У российского спортсмена внушительный список достижений. А его боковой хук является грозным оружием", — заявил Джошуа.
Ранее сообщалось, что Поветкин 22 сентября в Лондоне проведет бой с Джошуа, который является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.
18 июля спортсмены впервые встретились после того, как было объявлено о предстоящем бое.
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