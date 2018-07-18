Джошуа рассказал о силе Поветкина

"Поветкин является одним из самых грозных противников за всю мою карьеру. Я долгое время следил за его боями. У российского спортсмена внушительный список достижений. А его боковой хук является грозным оружием", — заявил Джошуа.

Ранее сообщалось, что Поветкин 22 сентября в Лондоне проведет бой с Джошуа, который является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

18 июля спортсмены впервые встретились после того, как было объявлено о предстоящем бое.