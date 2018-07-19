Французский боксер Наджиб Мохаммеди накануне поединка Мурата Гассиева и Александра Усика заявил, что рассчитывает на победу россиянина.
— Для меня это лучшее событие в мире бокса. Мурат — мой брат. Он сильный боксер, я жду этого боя. Еще больше я жду вечеринки после боя, чтобы поздравить его с победой. Ну и себя, разумеется, — отметил Мохаммеди.
Бой Мохаммеди против Федора Чудинова состоится в эту субботу в Москве. Поединок будет проходить в андеркарте боксерского вечера, главным событием которого станет бой Гассиева против Усика.